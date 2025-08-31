晴時多雲

桌球》單、雙打都立功 林昀儒助山東魏橋擊退山東魯能拿下4連勝

2025/08/31 22:26

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

李冠霖／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕不受昨晚對手「摔拍事件」影響，「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年中國乒乓球超級聯賽男子團體第三階段，單、雙打再度貢獻2勝，幫助山東魏橋以3:1擊敗山東魯能拿下4連勝，林昀儒也將本季單打連勝紀錄推進至8場。

山東魏橋今天迎戰山東魯能，梁靖崑輪休，林昀儒改和老搭檔周啟豪對決閻安和日本18歲小將松島輝空的跨國組合，巧的是，閻安和松島都是小林本季在日本T聯賽木下東京的隊友，這個月初小林還曾和閻安搭配雙打迎戰TT彩玉隊，如今隊友變成對手，林昀儒毫不手軟，和周啟豪聯手以16:14、11:7、11:8擊退閻安/松島輝空，為山東魏橋搶下第一點勝利。

第二點對抗，世界排名第2的王楚欽和世界排名58的徐瑛彬一路激戰至決勝局，王楚欽在10:9聽牌下罕見的出現發球失誤，最終連丟3分，10:12遭逆轉。世界排名41的周啟豪隨後在第三點單打以3:1力退世界排名22的松島輝空。

第四點單打，林昀儒再度提拍上陣對決同樣24歲的徐瑛彬，兩人青少年時期在國際賽交手3次小林都吞下敗仗，但今非昔比，首局林昀儒在6:9落後下先追到9平，隨後成功預判對手的發球策略，連兩球接發球直接正手搶攻得手，11:9後來居上。次局，林昀儒在開局1:3落後下火力全開，正、反手攻擊隨心所欲，連拿10分徹底摧毀對手鬥志，11:5再下一城，殺紅眼的小林，第3局在4:3領先時再打出一波7:1的強攻，11:4收下勝利，也完成關門任務。

