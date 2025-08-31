中職》「智勝學長對我來講很重要」 王威晨特別找大師兄致意有原因

王威晨賽後向即將引退的林智勝致意。（記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕今天中信兄弟在大巨蛋以10：7擊敗味全龍，兄弟隊長王威晨賽後特地跑到味全龍的球員休息室找今年將要引退的林智勝致意，王威晨受訪時也透露大師兄對他有多重要。

王威晨本場比賽敲出3安打下4分打點奪得單場MVP，賽後受訪提及比賽結束後去找林智勝致意的舉動時表示：「因為我們接下來的行程，不會遇到味全，昨天本來就有這個想法，因為智勝學長對我來講很重要，然後....對我來講...很不一樣的存在。」

2015年第13輪加入兄弟，王威晨在初登中職一軍的2016年，恰巧也是林智勝轉戰兄弟的第一年：「跟他一起在同一年進入兄弟，一開始我沒有在一軍嘛，後來上了一軍就跟他共事，也一段時間，學長是非常努力認真的選手。對，然後他經歷過這麼多，還可以有這麼好的成績，然後私底下為人，對我們都非常照顧。對，所以他是我非常敬愛的學長。因為他要退休了嘛，所以特別跟他致意一下。」

