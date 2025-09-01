晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》吞8顆止痛藥苦戰收亞軍 陳雨菲淚崩：還是想去拚

2025/09/01 07:16

陳雨菲。（路透）陳雨菲。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國名將陳雨菲昨在2025世界羽球錦標賽女單決賽帶傷上陣，最終以9：21、13：21敗給日本好手山口茜，無緣世錦賽生涯首金，賽後她難掩失落情緒淚崩，她表示，畢竟自己不是完全動不了，還是很想去爭取一下，可惜最後沒能頂住。

世界排名第4、27歲的陳雨菲生涯曾於世錦賽摘下1銀、3銅，還在尋求首金，但她在4強戰時出現右腳「翻船」傷勢，忍痛以直落二擊敗安洗瑩挺進金牌戰。即便有傷在身，但陳雨菲並未退賽，昨天照樣提拍上陣迎戰山口茜，只是腳傷仍對她造成不小影響，無法全力發揮情況下，以直落二吞敗。

陳雨菲在受訪時難掩失落情緒數度落淚，她透露，從前一天受傷後到上場前，她已經吞了8顆止痛藥，但還是有些影響，「疼痛已經不是這麼明顯，因為醫生已經把腳固定住，但對方速度很快，就會變得有點困難。」最後依舊堅持不退賽，她說：「在上場上看來我還是能跑，也不是完全動不了，我還是想去爭取一下，對自己也有信心想去贏下來，目標肯定是贏球，我知道很難，但最後還是沒能頂住。」

陳雨菲這一戰展現過人韌性，即便拖著腳傷仍多次和山口茜多拍來回，「我賽前曉得，上場就不要去想腳傷，就是去拚，過程中自己一直在堅持，但確實很多球無法馬上啟動，去打出自己的威脅性，另一部分是她發揮也很好，後來越打整個信心有點下降。」但她也提到，去年巴黎奧運留下不好的回憶，即便今年有些可惜，但還是算突破自己。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中