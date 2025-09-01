羽球世錦賽》吞8顆止痛藥苦戰收亞軍 陳雨菲淚崩：還是想去拚

陳雨菲。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕中國名將陳雨菲昨在2025世界羽球錦標賽女單決賽帶傷上陣，最終以9：21、13：21敗給日本好手山口茜，無緣世錦賽生涯首金，賽後她難掩失落情緒淚崩，她表示，畢竟自己不是完全動不了，還是很想去爭取一下，可惜最後沒能頂住。

世界排名第4、27歲的陳雨菲生涯曾於世錦賽摘下1銀、3銅，還在尋求首金，但她在4強戰時出現右腳「翻船」傷勢，忍痛以直落二擊敗安洗瑩挺進金牌戰。即便有傷在身，但陳雨菲並未退賽，昨天照樣提拍上陣迎戰山口茜，只是腳傷仍對她造成不小影響，無法全力發揮情況下，以直落二吞敗。

請繼續往下閱讀...

陳雨菲在受訪時難掩失落情緒數度落淚，她透露，從前一天受傷後到上場前，她已經吞了8顆止痛藥，但還是有些影響，「疼痛已經不是這麼明顯，因為醫生已經把腳固定住，但對方速度很快，就會變得有點困難。」最後依舊堅持不退賽，她說：「在上場上看來我還是能跑，也不是完全動不了，我還是想去爭取一下，對自己也有信心想去贏下來，目標肯定是贏球，我知道很難，但最後還是沒能頂住。」

陳雨菲這一戰展現過人韌性，即便拖著腳傷仍多次和山口茜多拍來回，「我賽前曉得，上場就不要去想腳傷，就是去拚，過程中自己一直在堅持，但確實很多球無法馬上啟動，去打出自己的威脅性，另一部分是她發揮也很好，後來越打整個信心有點下降。」但她也提到，去年巴黎奧運留下不好的回憶，即便今年有些可惜，但還是算突破自己。

