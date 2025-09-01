MLB》大谷翔平敲安、山本由伸7局狂飆10K宰制！ 道奇驚天再見轟止敗

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天展現王牌身手，繳出7局10K優質先發壓制響尾蛇，9下史密斯（Will Smith）敲出代打再見轟，道奇戲劇性以5：4贏球，終結2連敗。

山本由伸前3局投出完美9上9下，4上單局被敲3支安打丟1分，後續沒再被響尾蛇突破，完成7局優質先發退場。山本主投7局用了98球，被敲4安失1分，大秀K功狂飆10次三振，防禦率降至2.82，可惜勝投被牛棚搞掉。

道奇首局靠著「MVP三連星」大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和佛里曼（Freddie Freeman）安打串聯點燃攻勢，攻下2分先馳得點。

大谷翔平。（美聯社）

4下輪到老將羅哈斯（Miguel Rojas）發揮，打出適時安打，幫助球隊穩住領先優勢。5下帕赫斯（Andy Pages）敲安補刀，道奇再下一城。

道奇7局打完握有4：1領先，8上響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）痛擊史考特（Tanner Scott），揮出追平3分砲、本季第29轟出爐，雙方4：4回到原點。

9下道奇換上代打史密斯，他從柯提斯（John Curtiss）手中敲出左外野再見轟，一棒結束比賽當英雄，幫助球隊止敗。

大谷翔平全場4打數敲1安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.276。

