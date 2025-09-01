晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》林智勝引退系列賽週五起跑 22年傳奇生涯最後一舞

2025/09/01 08:46

林智勝。（資料照，記者林正堃攝）林智勝。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕保持生涯304支全壘打等多項中職紀錄的味全龍「大師兄」林智勝，本週五起將在大巨蛋舉行引退系列賽，告別長達22年的職棒生涯。味全邀請球迷共同見證林智勝的最後一舞，並且連3天分別邀請蕭敬騰、張惠妹和任賢齊擔任賽後演唱。

林智勝是2003年中職代訓選秀會狀元，04年上到La new熊一軍，首戰擔任先發游擊手、第4棒，至今仍是中職史上唯一生涯初登場就扛先發第4棒的選手，當年並創下新人最多的連續23場安打，就此展開輝煌的職棒生涯。

林智勝曾獲得1次年度最有價值球員、3次全壘打王、1次打點王、8次最佳十人和1次金手套獎，除了是中職唯一達成300轟里程碑，打點1236排名第二，並在2015年打出31支全壘打、30次盜壘，創下中職第1次、也是唯一的30轟、30盜紀錄，2016年再創下跨季連續109場上壘紀錄。

林智勝在國際賽同樣戰功彪炳，曾在經典賽、12強賽、奧運和亞運擔任台灣隊中心打者，其中2006年亞運金牌戰對日本隊擊出再見安打，2015年12強賽對古巴隊的第8局轟出致勝3分砲，台灣隊暌違29年再度擊敗古巴隊。

