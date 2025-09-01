晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》追平名人堂傳奇！「法官」358轟出爐寫歷史 洋基中斷7連勝

2025/09/01 09:30

賈吉。（路透）賈吉。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）手感升溫，今天敲出本季第43轟，連續2天開砲，可惜淪為空包彈，終場洋基以2：3不敵白襪，中斷7連勝。

賈吉在1局上半首打席就開砲，棒打白襪明星左投培瑞茲（Martín Pérez），轟出中外野陽春彈，本季第43轟出爐助隊先馳得點，擊球初速112.6英哩、飛行距離426英呎。

賈吉生涯已累積358轟，追平名人堂傳奇鐵捕貝拉（Yogi Berra），並列洋基隊史全壘打榜第5名，下一個目標是狄馬喬（Joe DiMaggio）的361轟。

白襪2下靠著長打串聯追平，洋基也在3上有所回應，賈吉和貝林傑（Cody Bellinger）2支二壘安打連線，條紋軍以2：1再度超前。

白襪6下藉由蒙哥馬利（Colson Montgomery）陽春砲扳平戰局，8上洋基浪費滿壘機會無功而返，8下白襪攻勢再起，L.索沙（Lenyn Sosa）夯出中外野超前陽春砲，關鍵一擊將勝利定調。

賈吉今天5打數敲3安猛打賞、有2支長打，進帳1打點，跑回2分，賽後打擊率為0.324、OPS高達1.117。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中