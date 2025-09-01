MLB》追平名人堂傳奇！「法官」358轟出爐寫歷史 洋基中斷7連勝

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）手感升溫，今天敲出本季第43轟，連續2天開砲，可惜淪為空包彈，終場洋基以2：3不敵白襪，中斷7連勝。

賈吉在1局上半首打席就開砲，棒打白襪明星左投培瑞茲（Martín Pérez），轟出中外野陽春彈，本季第43轟出爐助隊先馳得點，擊球初速112.6英哩、飛行距離426英呎。

賈吉生涯已累積358轟，追平名人堂傳奇鐵捕貝拉（Yogi Berra），並列洋基隊史全壘打榜第5名，下一個目標是狄馬喬（Joe DiMaggio）的361轟。

白襪2下靠著長打串聯追平，洋基也在3上有所回應，賈吉和貝林傑（Cody Bellinger）2支二壘安打連線，條紋軍以2：1再度超前。

白襪6下藉由蒙哥馬利（Colson Montgomery）陽春砲扳平戰局，8上洋基浪費滿壘機會無功而返，8下白襪攻勢再起，L.索沙（Lenyn Sosa）夯出中外野超前陽春砲，關鍵一擊將勝利定調。

賈吉今天5打數敲3安猛打賞、有2支長打，進帳1打點，跑回2分，賽後打擊率為0.324、OPS高達1.117。

Career home run No. 358 for Aaron Judge, tying him with Yogi Berra for 5th-most in @Yankees history! pic.twitter.com/5y9diT5I2Z — MLB （@MLB） August 31, 2025

