MLB》被紅襪認賠釋出後！ 前道奇2冠明星右投畢爾勒找到新東家

2025/09/01 10:05

畢爾勒。（資料照，美聯社）畢爾勒。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler）本季轉戰紅襪表現欠佳，日前遭釋出成為自由身，今天找到新東家，以小聯盟合約加盟費城人。

休季以1年2105萬美元（約新台幣6.4億）合約加盟紅襪的畢爾勒，日前因為先發表現不佳被調往牛棚，但球隊還是認為他幫助有限，最終決定認賠釋出，如今轉戰費城人麾下，重返國聯。

費城人棒球事務總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示：「我們很高興能簽下他，因為我們認為他能讓球隊變得更好，我們正在竭盡全力爭取季後賽門票。」

畢爾勒加盟費城人後被分配到3A，唐布洛斯基透露他的出賽安排，預計美國時間週六在3A先發，然後9月12日重返大聯盟交手皇家，「他對這個計劃很滿意。」

畢爾勒本季在紅襪登板23場（22場先發），成績7勝7敗、防禦率5.45，合計112.1局投球，被敲22轟，失掉72分（68責失），送出84次三振，另有55次保送、9次觸身球，每局被上壘率為1.56。

畢爾勒生涯在大聯盟累積154場出賽，拿下54勝29敗、防禦率3.56，曾2度入選明星賽，2020、2024年在道奇奪冠。

