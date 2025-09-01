晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》強心臟化解8個賽末點！克雷琪可娃3小時史詩大戰闖女單8強

2025/09/01 10:49

捷克女將克雷琪可娃。（路透）捷克女將克雷琪可娃。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔記者盧養宣／綜合報導〕捷克女將克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）今在2025年美國網球公開賽展現絕佳韌性，全場挽救8個賽末點，以1：6、7：6 （15：13）、6：3逆轉地主好手湯森（Taylor Townsend），生涯第2度闖進美網女單8強。

克雷琪可娃是2021年法網、2024年溫網冠軍得主，世界排名曾高居女單第2，但受到傷勢影響，目前已經下滑至世界第62位，她今開賽狀態不佳，首盤僅花28分就讓出，次盤逐漸找到節奏，在4：5落後下先挽救第1個賽末點，接著將戰局逼至搶7。決勝局雙方你來我往，克雷琪可娃相繼化解7個賽末點，以15：13成功延長戰線。

克雷琪可娃在決勝盤搶得先機，取得4：2優勢，雖然第7局被湯森回破，但她穩住陣腳，連拿2局鎖定勝利，在3小時4分鐘的史詩大戰成為笑到最後的一方，「這是非常艱難的一戰，過程高潮迭起，很高興我能化解那些賽末點，我展現了勇氣，但有些球也算幸運，因為我們都打出非常精彩的好球。」

克雷琪可娃繼2021年再闖美網8強，下輪將繼續遭遇地主，對決第4種子佩古拉（Jessica Pegula）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中