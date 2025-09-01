美網》強心臟化解8個賽末點！克雷琪可娃3小時史詩大戰闖女單8強

捷克女將克雷琪可娃。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕捷克女將克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）今在2025年美國網球公開賽展現絕佳韌性，全場挽救8個賽末點，以1：6、7：6 （15：13）、6：3逆轉地主好手湯森（Taylor Townsend），生涯第2度闖進美網女單8強。

克雷琪可娃是2021年法網、2024年溫網冠軍得主，世界排名曾高居女單第2，但受到傷勢影響，目前已經下滑至世界第62位，她今開賽狀態不佳，首盤僅花28分就讓出，次盤逐漸找到節奏，在4：5落後下先挽救第1個賽末點，接著將戰局逼至搶7。決勝局雙方你來我往，克雷琪可娃相繼化解7個賽末點，以15：13成功延長戰線。

克雷琪可娃在決勝盤搶得先機，取得4：2優勢，雖然第7局被湯森回破，但她穩住陣腳，連拿2局鎖定勝利，在3小時4分鐘的史詩大戰成為笑到最後的一方，「這是非常艱難的一戰，過程高潮迭起，很高興我能化解那些賽末點，我展現了勇氣，但有些球也算幸運，因為我們都打出非常精彩的好球。」

克雷琪可娃繼2021年再闖美網8強，下輪將繼續遭遇地主，對決第4種子佩古拉（Jessica Pegula）。

