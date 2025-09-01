MLB》無敵！紅襪火球男查普曼飆速162KM 連15場無安打創夢幻紀錄

查普曼。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕狀態絕好調的紅襪37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman），今在9上把守最後一道防線，後援1局無失分漂亮關門，連15場出賽沒掉分。

查普曼在9上球隊5：2領先時登板，先K掉海盜首名打者迪凡尼（Cam Devanney），接著讓特里奧洛（Jared Triolo）敲出內野飛球出局，隨後飆出再見三振解決佩古洛（Liover Peguero），霸氣關門成功。

查普曼今天後援1局無失分，用球數16球、最快球速催到100.5英哩（約161.7公里），猛飆2次三振，摘下本季第27次救援成功，防禦率降到1.02。

查普曼不只連15場出賽沒掉分，還沒有被敲出安打，追平自1901年以來，投手連續無安打場次第三長紀錄。至於紀錄保持人則是邱特（Randy Choate），他在2011年有過連20場比賽無安打。

昨天紅襪也提前續約查普曼至2026年球季，下季年薪為1330萬美元（約新台幣4億）。

Aroldis Chapman has gone 15 straight appearances and 44 straight batters without allowing a hit!



Chapman has a 1.02 ERA in 53 innings this year pic.twitter.com/vDAa3jsYzK — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 31, 2025

