亞東盃女排》台灣隊奪亞軍 世界排名超越南韓

亞洲東區錦標賽台灣女排獲亞軍。（排球協會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕在香港舉行的2025亞洲東區女排錦標賽8月31日落幕，台灣女排一路勇闖冠軍戰，雖在冠軍戰最後1：3（26：24、24：26、22：25、19：25）不敵強敵中國，依舊帶回亞軍。冠軍戰賽後，台灣女排沒有因輸球感到沮喪，反而全隊圍在一起慶祝，總教練鄧衍敏指出，這是台灣女排的風格，就算沒有成功挑戰中國，已經打到最後一步，希望營造出「Happy Volleyball」的風格。

台灣女排這次在亞東女排賽直到冠軍戰前，3戰保持1局未失姿態，小組賽先後以直落三打敗蒙古與地主香港，晉級4強後，同樣以直落三擊敗南韓，拿到冠軍戰門票。冠軍戰台灣女排搶下首局有好的開始，可惜後3局比賽後段發揮不佳，最終不敵中國獲得亞軍。鄧衍敏認為，確實沒有打敗中國很可惜，有些機會沒有掌握住，但隨著今年各項國際賽舉行，這批球員已經不會懼怕，面對高個子的攔網、防守站位等方式愈來愈熟悉。

請繼續往下閱讀...

結束亞東女排賽後，FIVB國際排球總會最新世界排名更新，台灣女排已經來到第37名，超越排第40名的南韓，在亞洲排名第6。舉球員廖苡任說：「不管對手是誰，我們都很努力在為台灣隊的世界排名積分努力，超越韓國是我們努力的成果，許多年輕選手都能更放膽在比賽中做自己，能夠在比賽中表現自在才能拿出最好的表現，這是大家心理層面的進步。」

「沒有最完美的個人，只有最完美的團隊。」廖苡任說，她沒有一個球員能做到100分，不足的地方要靠團隊撐起來，很希望未來大家能繼續熱愛排球，才能堅持在這條道路上，堅持才能把經驗傳承，這是台灣隊能進步很重要的原因。」面對中國一戰拿到全隊最高19分的攻擊手蔡幼群透露，隨著今年國際賽落幕，她跟隊友們打得很開心，團隊跟個人能力都有進步，她自己在隊上從學妹變成學姐，有能力扛下更多責任，自己在國際賽的視野跟自信成長許多，打起球來變得更果斷。

鄧衍敏表示，作為台灣女排國手，大家一定都背負壓力，但她希望團隊能營造出「Happy Volleyball」的氣氛，訓練時認真，團隊氣氛融洽又對排球無比投入，每場比賽專心在過程，不要想著結果去打球，真心感動看到選手們在過程中不斷成長。

隨著今年國際賽落幕，台灣女排預計9月8日進入第二階段訓練，將主要以恢復以及加強身體素質為主，明年則有亞洲國家盃、亞洲排球錦標賽、亞洲東區女排錦標賽以及名古屋亞運等重要國際賽，不少比賽都會對上亞洲一流球隊，鄧衍敏期望未來能透過階段性備戰計畫，找出更出類拔萃的選手。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法