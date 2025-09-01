晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》加入戰神擔任助教 陳世念開心和「呆哥」再合作

2025/09/01 12:55

陳世念加入台北台新戰神。（台北台新戰神提供）陳世念加入台北台新戰神。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台新育樂今宣布，延攬陳世念擔任台北台新戰神助理教練。在球場奮戰近20年後，陳世念於2021年展開教練之路，先後加入新北國王與福爾摩沙夢想家教練團，以細膩的觀察力與豐富的實戰經驗協助團隊，幫助球員提升解讀比賽的能力與心理素質的養成。台新育樂總經理林祐廷表示，「世念能站在球員的角度給予協助，帶來更多不同的觀點，讓團隊策略更全面。」

球員時期的陳世念，效力過台啤、裕隆等國內多支球隊，並赴中國 CBA 山東金星征戰，是台灣籃壇代表性控衛之一，多次入選國家隊參加亞洲盃與亞運等國際賽事。與戰神總教練許皓程淵源深厚，兩人曾為大學、台啤及台灣隊隊友，之後於國王教練團再度合作。

談到再次攜手，陳世念說：「很期待、很開心也很興奮」，即便各自在不同球隊發展，仍保持聯繫與默契。他笑說自己總是有天馬行空的想法，喜歡冒險，「但呆哥會告訴我什麼時候要衝、什麼時候要拉回來一點。」個性互補的兩人，偶爾遇到意見相左時，甚至會相約去泡三溫暖，把爭論帶到場外討論，直到找到最適合球隊的方向，「一旦確定怎麼做，我們就會一起全力執行。」

回到家鄉台北的陳世念，很開心的說：「可以多陪陪家人。」談到加入戰神的期許，陳世念表示，助理教練的首要任務就是全力支持與協助總教練，「我要幫助大家清楚理解呆哥所建立的文化與系統。」他強調，自己會把角色定位在支援與溝通橋梁，盡所能幫助團隊成長，讓戰神持續往更好的方向前進。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中