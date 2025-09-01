TPBL》加入戰神擔任助教 陳世念開心和「呆哥」再合作

陳世念加入台北台新戰神。（台北台新戰神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台新育樂今宣布，延攬陳世念擔任台北台新戰神助理教練。在球場奮戰近20年後，陳世念於2021年展開教練之路，先後加入新北國王與福爾摩沙夢想家教練團，以細膩的觀察力與豐富的實戰經驗協助團隊，幫助球員提升解讀比賽的能力與心理素質的養成。台新育樂總經理林祐廷表示，「世念能站在球員的角度給予協助，帶來更多不同的觀點，讓團隊策略更全面。」

球員時期的陳世念，效力過台啤、裕隆等國內多支球隊，並赴中國 CBA 山東金星征戰，是台灣籃壇代表性控衛之一，多次入選國家隊參加亞洲盃與亞運等國際賽事。與戰神總教練許皓程淵源深厚，兩人曾為大學、台啤及台灣隊隊友，之後於國王教練團再度合作。

談到再次攜手，陳世念說：「很期待、很開心也很興奮」，即便各自在不同球隊發展，仍保持聯繫與默契。他笑說自己總是有天馬行空的想法，喜歡冒險，「但呆哥會告訴我什麼時候要衝、什麼時候要拉回來一點。」個性互補的兩人，偶爾遇到意見相左時，甚至會相約去泡三溫暖，把爭論帶到場外討論，直到找到最適合球隊的方向，「一旦確定怎麼做，我們就會一起全力執行。」

回到家鄉台北的陳世念，很開心的說：「可以多陪陪家人。」談到加入戰神的期許，陳世念表示，助理教練的首要任務就是全力支持與協助總教練，「我要幫助大家清楚理解呆哥所建立的文化與系統。」他強調，自己會把角色定位在支援與溝通橋梁，盡所能幫助團隊成長，讓戰神持續往更好的方向前進。

