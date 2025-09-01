晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》又搞砸山本勝投！道奇守護神史考特挨轟放火 主帥辣評：都投太甜

2025/09/01 15:39

史考特。（法新社）史考特。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星守護神史考特（Tanner Scott）今天再度放火，搞砸山本由伸勝投，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為，史考特的球都投太甜。

史考特今在8上球隊4：1領先時登板，未料2出局後遇亂流，接連被敲2支安打，隨後遭響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）轟出3分砲，讓對手扳平比數。所幸道奇在9下靠著史密斯（Will Smith）敲出代打再見轟，驚險拿下勝利。

史考特今天後援1局失3分，談到他的表現，羅伯斯直言：「球全都集中在正中間，不管是面對右打還是左打，如果投太甜就會被打，雖然球質不錯，但一直投在同一個位置就很容易被鎖定。」

對於被卡洛爾砲轟，史考特指出：「那個情況下，也許該投滑球，但我相信速球，原本要投在中間偏低的位置，最後卻失投了，真的很不甘心，尤其是在那種局面下，挨轟是最不想看到的事情，真的很懊悔。」

被問及為什麼球都投太甜，史考特無奈反問記者：「完全不知道，如果你知道的話還請告訴我。」

休賽季以4年7200萬美元（約新台幣21.3億）加盟道奇的史考特，本季已出賽50場，成績1勝2敗、防禦率4.44，有20次救援成功、8次中繼成功。

