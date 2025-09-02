鄧愷威重返大聯盟、龍頭兄弟對墊底富邦 今日賽事預告與轉播

鄧愷威。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟轉播方面，台灣好手鄧愷威因應球隊傷兵狀況被升回大聯盟，凌晨4點將先發對陣洛磯，本場比賽愛爾達將即時轉播，緯來體育台也有D-Live，請關心旅美好手的球迷不要錯過。還有另一場水手對上運動家的轉播，請喜愛大聯盟的球迷準時收看。

中職今天有2場轉播，分別是墊底的富邦悍將作客台中洲際球場對決龍頭中信兄弟，是悍將李東洺能率隊逆襲成功，還是「美美」鄭浩均能幫助兄弟拉開勝差，持續往下半季王座前進呢？另一場則是味全龍艾璞樂與樂天桃猿魔神樂在大巨蛋交手，敬請熱愛中職的球迷鎖定。

四大滿貫的美網持續進行中，賽事即將進入白熱化的8強階段，日本職棒也有火腿對陣羅德的比賽。

MLB

04：00 巨人VS洛磯 愛爾達體育1台、7：30（D-Live）緯來體育

07：30 水手VS光芒 愛爾達體育1台

中職

18：35 富邦VS兄弟 緯來體育

18：35 味全VS樂天 DAZN2

日職

17：00 火腿VS羅德 DAZN1

美網

07：00 第9天賽事 16強

23：00 第10天賽事 8強

轉播：博斯運動一台、MOMO TV

