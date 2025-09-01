MLB》確定結束旅美生涯！ 前道奇強投前田健太定調最後一季

前田健太。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本名將前田健太，在今年於大小聯盟載浮載沉，表現不盡理想，而他在近期登上日本電視節目時透露，今年將會是他在大聯盟的最後一個賽季，預計2026年就會重返日本。

現年37歲的前田健太目前效力於洋基小聯盟，他在2008年到2015年效力日職廣島鯉魚，2016年跟道奇簽下一張8年2500萬美元合約後轉戰大聯盟，接下來輾轉效力過雙城與老虎，在2020年縮水賽季拿過塞揚票選第二名，在2022年因為手術整季報銷，2024年跟老虎簽下2年2400萬美元合約，第一年表現不佳，今年表現同樣也不見起色，並在今年被老虎釋出後加入過小熊與洋基小聯盟。

請繼續往下閱讀...

前田健太在訪談中提到，其實不論今年的成績怎樣，都不會影響他在本季結束後回歸日本的念頭，就算拿到20勝也一樣。

倘若今年前田健太沒有重返大聯盟，他在大聯盟的成績將是生涯累積226場出賽、172場先發，拿下68勝56敗，10次中繼成功、6次救援成功，防禦率4.20，986.2局投球送出1055次三振、285次四壞保送，被打擊率2成34，fWAR（勝利貢獻值）15.0。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法