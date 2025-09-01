晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》洋基「法官」MVP連霸難了？ 官網提出2大疑問

2025/09/01 17:05

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟將進入例行賽最後一個月的賽程，官網寫手雷奇（Will Leitch）撰文點出，今年最大的懸念便是水手巨砲捕手羅里（Cal Raleigh）能否敲出60轟？並一舉搶下洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）的MVP寶座？

羅里在本季狂轟猛轟，目前以50轟獨居大聯盟全壘打王，同時還有107分打點、攻擊指數0.932的表現，本季他的fWAR（勝利貢獻值）高達7.3，在全聯盟僅次賈吉的7.7。

雷奇指出，羅里已經締造捕手單季最多轟的紀錄，接下來將要挑戰由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）締造的單季隊史最多轟紀錄（56），甚至挑戰歷史上只有6人：邦茲（Barry Bonds）、馬怪爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）、賈吉、馬里斯（Roger Maris）與貝比魯斯（Babe Ruth）達成過的單季60轟紀錄。

羅里在先前釋出的最新版MVP民調中，首度超越賈吉位居第一，雷奇直言，倘若羅里真的完成單季60轟里程碑，並讓水手重返季後賽，那或許人們就會給予他的實力肯定。

羅里。（資料照）羅里。（資料照）

