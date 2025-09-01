晴時多雲

運科補助爭議》體育署將建立更完善流程 繼續推廣運科

2025/09/01 17:26

黃啟煌（左）。（資料照，記者塗建榮攝）黃啟煌（左）。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台師大女足抽血案引發全台關注，而體育署推動運科支援計畫與運科輔助計畫，因過程有瑕疵也有爭議，體育署日前發聲明道歉並允諾，未來將就審查及制度設計上全面調整、補償選手，期待建立更完善的流程，不讓選手權益受損。

體育署自106年實施以來申請案件及補助件數逐年皆有顯著成長，迄今補助93件計畫，支援21項運動種類，使基層學校選手獲得運動科學協助資源，創造運動科學專業融入運動團隊。

運科中心執行長黃啟煌，當年是專案委員會負責人，他表示，當初國體大為行政協助，初衷是使基層訓練更有科學依據，有不少同仁到各地推廣，因此申請量從初期約20件，逐年開始增加。

如今，運科項目因IRB免審範圍的解讀錯誤，引發爭議。黃啟煌表示，「當時在主持專案管理計畫時，雖然審查全數交由各方面專家進行初審、複審，完全以提供更科學的數據給教練與選手為出發點，但的確沒有針對選手可能礙於與教練權勢不對等，不敢拒絕運科檢測而受委屈，這一點我要代表專案管理委員會向受委屈的選手們致歉。從這次事件，我們學到更多經驗，運科中心未來會推出具IRB精神的指引，藉此保護所有試測者。」

體育署則強調，運科支援計畫及運科輔助計畫相關補助案件皆已中止，未來除了制定具IRB精神指引外，會強化審查及監督機制，並請運科中心針對「運科檢測」和「運科研究」做區隔，保護運動員權益，免受教練權勢壓迫，讓運動員有自由選擇的權利。

