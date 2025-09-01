中職》單隊單季澄清湖主場觀眾人數破30萬 台鋼寫下中職新猷

澄清湖球場。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕當味全龍上週日於台北大巨蛋憑藉企業包場寫下隊史首次4萬人滿場的同時，今年唯一沒有獲得大巨蛋紅利的台鋼雄鷹卻在南台灣的豔陽下默默締造中職新猷，今年在澄清湖球場完成40場主場累計30萬5282人進場，創下中職開打36年來首次有球隊在澄清湖主場單季觀眾突破30萬人次，台鋼領隊劉東洋表示，這個成績值得欣慰，球團仍會繼續努力。

台鋼去年在澄清湖安排40場主場累計觀眾27萬2969人，加入一軍的第一年就創下中職球隊在澄清湖單季最佳票房，過去僅義大犀牛2013年43場27萬1599人、2015年60場25萬8497人兩度突破20萬人次，台鋼去年平均每場6824人也改寫義大2013年場均6316人的紀錄，今年完成40場主場不但總人數繼續堆高突破30萬人次，場均7632人也是中職首次單隊單季在澄清湖場均超過7000人。

劉東洋指出，職棒球隊不論戰績與票房，目標都是一年比一年好，由於南部的票房經營比北部辛苦，去年的票房讓球團很驚喜，顯示在地經營獲得一些成效，今年季前並未特別設定數字，能有目前的成績讓球團很欣慰，但在12強賽與經典賽的效應下，今年各隊主場票房都有可觀成長，台鋼的增加幅度沒能跟上聯盟的平均水準，代表團隊還有很大的努力空間。

劉東洋表示，台鋼是新球隊，基礎不同於過去曾以澄清湖為主場的球隊，逐年都有成長是球團的目標，今年球隊戰績明顯進步應該也帶動票房成長，球團內部評估顯示，不論是高雄球迷的支持熱度、深入在地的成效、球迷對商品的反饋等，體感上獲得的支持都比數字上來得高，這是台鋼第二年球季的主要收穫之一，「在地球迷的力挺，我們真的很感謝。」

今年中職各隊扣除大巨蛋與地方場次，既有主場票房都有明顯成長，以中信兄弟在洲際增加43％最多，統一獅在台南增加41％居次，台鋼在澄清湖增加12％雖是最少，這兩年在澄清湖場均各有6824人、7632人，都優於味全在天母的5437人、7509人，台鋼本季還剩8場主場，看能否推進到35萬人次，連同統一獅還有7場主場移到澄清湖，今年澄清湖進場總人數有機會首次站上50萬人次。

※中職2025年澄清湖主場觀眾人數

球隊 場數 總人數 平均每場

台鋼 40 305282 7632

統一 9 61849 6872

合計 49 367131 7492

※中職歷年澄清湖主場觀眾人數排行

年度 球隊 場數 總人數 平均每場

*2025 台鋼 40 305282 7632

2024 台鋼 40 272969 6824

2013 義大 43 271599 6316

2015 義大 60 258497 4308

*球季進行中

