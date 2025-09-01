晴時多雲

高球》中國信託女子高爾夫之星表現亮眼 吳佳晏本季10度闖前10

2025/09/01 18:47

〔記者粘藐云／台北報導〕中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」近期表現亮眼，旅日女將吳佳晏8月於JLPGA北海道明治盃拿下並列第4，上週宜得利女子賽獲並列第9，今年在日正巡賽季已10度闖進前10，展現穩健球風及實力；今年新加入的旅美好手王馨迎則於LPGA的FM錦標賽勇奪生涯首座LPGA冠軍，也是第2座職業冠軍。

進軍JLPGA正巡賽第┬年的吳佳晏，2023年初登JLPGA次級巡迴賽即繳出亮眼成績，拿下3座冠軍、成為當年日次巡獎金后，同時取得JLPGA正巡賽資格；正巡新人年即在高手雲集的JLPGA拿下「大王製紙女子公開賽」並列第3，今年10度挺進前10的吳佳晏表示，已習慣日本賽事節奏，推桿也漸入佳境，在日本奮戰時家人的陪伴是她最大的精神支柱，「很感謝中國信託與球迷一直以來對她的支持，會持續朝目標前進。」

26歲的旅美好手王馨迎今在FM錦標賽展現絕佳手感，第2回合抓7博蒂衝上領先，最後一輪她與目前女子高球世界第一的泰國選手提蒂卡較勁，並在第17洞抓下關鍵博蒂，最終以總桿268桿抱回LPGA首冠。

王馨迎2020年轉職業，2023年於美次巡IOA錦標賽奪職業首冠，2025年進軍LPGA的首季即捧起LPGA金盃。她表示，一直提醒自己保持冷靜並高度專注，遇亂流時也堅持不懈，特别感謝中國信託支持，「很榮幸能代表中國信託捧起LPGA獎盃，接下來會繼續努力，為中國信託帶來更多獎盃和榮譽！」

中國信託2011年起支持優秀具潛力的高爾夫選手，聘請教練、提供訓練及比賽獎勵金等資源，鼓勵選手站上國際舞台為台灣爭光。目前中國信託女子高爾夫之星包括程思嘉、林子涵、殷小雯、王馨迎、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、吳佳晏、石昱婷、安禾佑、丁子云、劉芃姍、俞涵軒，其中侯羽薔於美次巡四風邀請賽獲並列第5佳績，表現不俗。此外，中國信託亦贊助甫於PGA加拿大公開賽勇奪第3名的台灣男子職業高爾夫選手俞俊安，目前中國信託高爾夫選手陣容共計14位，實力堅強，期盼持續支持選手在世界舞台揮桿圓夢。

