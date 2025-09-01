晴時多雲

體育 棒球 旅外

MLB》台灣投手大聯盟初登板與首勝 都在鄧愷威明先發的庫爾斯球場

2025/09/01 18:57

曹錦輝。（資料照，圖片提供/藝電）曹錦輝。（資料照，圖片提供/藝電）

〔記者徐正揚/綜合報導〕台灣旅美投手鄧愷威本季第二度被叫上大聯盟，將於明天擔任舊金山巨人對科羅拉多洛磯的先發投手，比賽場地庫爾斯球場（Coors Field）對台灣具有特別意義，台灣投手在大聯盟的第1次出賽與第1勝，都出現在這座球場。

洛磯於1999年10月11日由老闆孟佛特（Charlie Monfort）親自來台舉行記者會，宣布以當時隊史最高簽約金220萬美元簽下曹錦輝，他赴美後經過1A、高階1A到2A的歷練，於2003年7月25日在大聯盟初登板，於洛磯主場庫爾斯球場先發對釀酒人，當時提供美職賽事轉播的TVIS緊急與大聯盟協調，取得這場比賽的轉播權。

即便才投2球就被轟出首局首打席全壘打，6局上又被首名打者轟出陽春彈，曹錦輝展現連續4年入選《Baseball America》百大新秀的實力，用99球投6.1局，被擊出8支安打，有5次三振、1次保送，在打線攻出兩個3分大局的力挺下，只失3分交出優質先發，帶領洛磯以7：3擊敗釀酒人，在大聯盟初登板就拿下勝投，也是台灣投手在大聯盟的第1勝。

庫爾斯球場。（資料照）庫爾斯球場。（資料照）

