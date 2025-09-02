MLB》大谷翔平、賈吉就算拿不到MVP 名記者：選舉疲勞不該是關鍵

大谷翔平、賈吉。（本報合成照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟將要進入最後例行賽最後一個月，其中年度最大獎MVP的之爭近期也逐漸白熱化，《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）撰文點出，國、美聯的狀況，並認為不該出現選舉疲勞（voter fatigue）的狀態。

文中指出，賈吉跟大谷的MVP競爭，有可能會馬上看到是否出現選舉疲勞的狀況（文中意思更接近審美疲勞），但羅森索直言選舉疲勞不該發生，因為全美棒球記者協會（BBWAA）的成員們，應該只會根據候選人的表現來投票。但羅森索也直言，在美聯有羅里（Cal Raleigh），國聯有史瓦伯（Kyle Schwarber）強勢挑戰MVP寶座的情況下，若人性使然，導致投票者想要選下跟過去不同的答案時，會有人感到意外嗎？

羅森索指出，目前MVP競爭者當中，都有最近不只一次奪下MVP的球員，美聯是近3年2度奪下MVP的洋基隊賈吉（Aaron Judge），國聯是近4年3度奪下MVP的道奇隊大谷翔平，而且兩人現在在數據上，對挑戰他們衛冕霸業的選手來說，也都還具有領先優勢。

年度MVP的票選本質上就是主觀的，羅森索表示，這個獎項並不是年度最佳球員獎，也不是WAR（勝利貢獻值）最高獎，但也不該是最佳故事情節獎。投票者會有自己的標準，而目前兩聯盟MVP也都有風馬牛不相及的事情要比較。

賈吉與羅里的差距在於，儘管羅里全壘打數更高，但是賈吉在打擊進階數據上的表現仍完勝羅里，（wRC+196對156）。盜壘上，羅里17次盜壘嘗試成功14次（對捕手來說相當好），賈吉則是11次盜壘嘗試成功8次。

扣掉進攻面，羅里在捕手技能上，有包含擋球、偷好球、阻殺等可以被量化的數據，不過其他像是指揮比賽，對投手群的掌握等事情就無法被量化。不過幾乎業界一致的說法都認為，羅里擔任捕手這個場上最重要的位置，防守表現非常出色。

羅里身為捕手，在球場上有著許多無法被量化的貢獻，而業界普遍認為他做得很棒。（資料照）

但羅里在捕手端的菁英級表現，是否能夠填補上他跟賈吉打擊層面上的差距？且賈吉在右外野的防守上同樣也繳出聯盟平均的表現，但賈吉因為受傷缺席10場比賽後未再上場守備，如此也讓兩人在防守面的評估更難以掌握。

相較羅里與賈吉，大谷翔平跟史瓦伯的比較就相較簡單，大谷是全職指定打擊，史瓦伯也幾乎都擔任指定打擊。但是，要評估大谷價值的問題在於他會投球，本季大谷的防禦率為4.18，送出44K只保送7人，預期防禦率2.50。若要把史瓦伯的防守拿來跟大谷的投球比較，羅森索直言，應該就連史瓦伯本人都不會說自己是名好的防守者。

羅森索點出，除非大谷翔平在投手端上的表現下滑，這樣MVP的討論才會比較有趣，儘管這件事不太可能，因為大谷翔平才剛從他本季最差的表現中反彈，繳出5局9K，但也不能否定這個可能性。儘管大谷翔平本季的打擊未若前2年出色，同時他也沒有再次繳出54轟、59次盜壘成功的驚人表現，但他在跑壘上的表現依舊遠高於史瓦伯。

史瓦伯在WAR與WPA兩項進階數據都落後大谷翔平相當多。（資料照）

隨著賽季進入尾聲，羅森索認為投票者有可能會更深入地去檢視數據，或許不是看WAR，因為該數據無法完整呈現捕手的防守價值，而是看WPA（勝率增加值，Win Probability Added）。截至9/1的《Fangraphs》資料，大谷翔平在WPA高居第一（4.94），賈吉第三（4.34），羅里第五（3.84），史瓦伯第17（2.69）。

賈吉跟大谷翔平最近拿到的5座MVP，有4次是全票通過，而賈吉在拿到28票那次，另外2票是給大谷翔平的，但羅森索認為，兩人都不應該因為過去的統治力而在今年的投票上被懲罰，當然也不該拿到額外的獎勵。最後羅森索做出結論，他直言MVP的討論都該以表現為核心，而不是故事性：「若羅里跟史瓦伯拿下MVP，應該是因為他們的實力值得，而非因為他們不是誰。」

