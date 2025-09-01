棒球》安永鱸魚精攜手冠軍教頭曾豪駒 全新形象廣告登場

台灣隊冠軍總教練曾豪駒代言安永鱸魚精，展現「呼你活跳跳」精神。（安永提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕現代人生活步調緊湊，「抗疲勞、補體力」已成為全民關注的日常健康課題。為傳遞安永鱸魚精「有效又有感」的產品特性，安永生活今（1）日舉行記者會，正式宣布由台灣隊12強冠軍總教練曾豪駒，擔任安永鱸魚精品牌代言人，並同步發表全新形象廣告《安永鱸魚精 呼你活跳跳》，主張「更好的你、喝更好的安永鱸魚精」的保養哲學。

首次實際拍廣告的曾豪駒開玩笑說，拍攝跳躍動作NG多次，都是因攝取鱸魚精補強體力才完成拍攝。

請繼續往下閱讀...

曾豪駒透露，透過昔日效力過的La new熊前領隊陳杰成推薦，之前初次接觸鱸魚精，親身體驗過後認為效果真的有，「畢竟是吃的東西，實際要試過才能有感受，實際上嘗試3個月，每天起床跟賽前都喝一包，對疲勞恢復跟體力提升，幫助很大。」

曾豪駒坦言，面對長期高強度行程與賽事壓力，自己對補給品的選擇很挑剔：「我不是什麼都補的人，真的有感覺、體力撐得住，我才會一直喝。」他指出，安永鱸魚精每天一包、不占時間、好吸收，是他拍廣告與帶隊訓練時，快速補元氣的法寶。

安永大健康事業體執行長林進賢表示，身為科技保健領導品牌的安永鱸魚精，此次以「呼你活跳跳」為廣告主軸，同步推出一系列活動，期望為消費者帶來安心、鮮美又便利的健康補給體驗。

安永鱸魚精品牌代表合影（由左至右：崇越集團賴杉桂副董事長、代言人曾豪駒總教練、安永大健康事業林進賢執行長）。（安永提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法