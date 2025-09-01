晴時多雲

體育 網球

亞洲U12網球團體錦標賽 台灣擊敗中國奪冠

2025/09/01 21:32

025亞洲U12網球團體錦標賽甫落幕，台灣男子代表隊在決賽以2比1擊敗中國隊，勇奪冠軍。帶隊教練謝旺成（左1）稱讚小朋友實力成熟，甚至已超越同齡選手，都是台灣網球界的潛力新星。（教練謝旺成提供）025亞洲U12網球團體錦標賽甫落幕，台灣男子代表隊在決賽以2比1擊敗中國隊，勇奪冠軍。帶隊教練謝旺成（左1）稱讚小朋友實力成熟，甚至已超越同齡選手，都是台灣網球界的潛力新星。（教練謝旺成提供）

〔中央社〕由廖沛亞、謝兆鵬及蔡承恩組成的台灣網球男子代表隊，在亞洲U12網球團體錦標賽決賽以2比1擊敗中國隊，如願拿到冠軍，帶隊教練謝旺成稱讚小朋友表現得非常好。

亞洲U12網球團體錦標賽於8月25日至30日在新加坡舉行，由廖沛亞、謝兆鵬及蔡承恩組成的台灣男子代表隊，一路過關斬將以全勝之姿晉級，最後在決賽與中國隊正面交鋒，首點單打廖沛亞以6比3、6比4幫助台灣隊先馳得點，只是扛起第2點單打的蔡承恩未能延續氣勢，讓台灣隊遭到扳平戰局。

進入決勝的第3點雙打，廖沛亞、蔡承恩攜手展現宰制力，僅花49分鐘就以2個6比1解決對手，率領台灣男子代表隊勇奪亞洲U12網球團體錦標賽冠軍。

另外，朱芸緹、許芳僖及蘇品竹組成的台灣女子代表隊則以季軍作收。

台灣男子代表隊教練謝旺成接受中央社採訪提到，在7月下旬舉行的亞洲U12網球團體錦標賽東亞區資格賽，就曾與中國隊交手，不過當時在決賽以輸球收場，但也從中得知中國隊球員的球風、策略，並在這次亞洲U12網球團體錦標賽發揮關鍵作用。

謝旺成指出，這批選手廖沛亞、謝兆鵬及蔡承恩的實力相當成熟，甚至已超越同齡選手，都是台灣網球界的潛力新星。

