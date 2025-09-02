晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WB規定基因檢測　女拳手克莉芙上訴體育仲裁法庭

2025/09/02 01:30

〔中央社〕體育仲裁法庭今天表示，去年巴黎奧運捲入性別爭議風波的阿爾及利亞女子拳擊選手克莉芙提出上訴，尋求推翻世界拳擊聯盟（WB）要求基因檢測的規定。

法新社報導，體育仲裁法庭（CAS）在聲明中說，世界拳擊聯盟（World Boxing, WB）決定不讓克莉芙（Imane Khelif）在未經初步基因檢測的情況下參加即將舉行的WB賽事，克莉芙對此提出異議。

克莉芙和台灣拳擊好手林郁婷在巴黎奧運期間捲入性別爭議風波，兩人最後都勇奪金牌。林郁婷確定缺席本週在英國利物浦舉行的WB世界拳擊錦標賽。

林郁婷早在1個多月前就已做完所有完整檢測，並將報告提交給WB窗口，目前得知WB需要4到6週的通案討論，也因此林郁婷暫時無法參加今年的世錦賽。

現年26歲的克莉芙上個月否認前經紀人稱她暫停職業生涯的說法。

克莉芙在臉書（Facebook）上寫道：「我要向大眾澄清，關於我退出拳壇的消息不實。」

她指控前經紀人耶斯法（Nasser Yesfah）「以不實且惡意的言論背叛（我的）信任和（我的）國家」。

她說：「這個人再也不能代表我。」（編譯：盧映孜）1140902

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中