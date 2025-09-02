晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》透露自己是響尾蛇隊史最後開轟投手 黃博多加碼爆料「羅瓜」守備不好

2025/09/02 06:47

黃博多。（資料照，記者林正堃攝）黃博多。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕在中信兄弟官方頻道近期影片中，洋投黃博多賽前在內野協助練習，自己也接了不少球。黃博多分享自己的投球思維，認為投手完成投球動作後，自己也是內野手，因此守備也是重要一環。

練球過程中，黃博多透露：「2021年在響尾蛇隊，我是唯一開轟的投手，那天是個禮拜六，隔天週日是球季最後一天。2022年，國聯有了DH，因此響尾蛇隊史最後一位擊出全壘打的投手，就是我黃博多。」

黃博多曾是野手出身，大聯盟生涯在打擊區上樣本數雖不多，但表現不差，2021年他6打數3安打，包括他提及的那支生涯首轟暨唯一1轟，苦主是當時效力洛磯的資深投手格雷（Jon Gray）。

黃博多透露，在當投手前，他曾是三壘手，而他也很享受幫助隊友訓練，而內野腳步移動，對他而言也有幫助，幫助他在正式比賽保持好的腳步。

黃博多說：「投手投完球，就是內野手，就跟其他內野手一樣，有時候要接滾地球或飛球，所以需要練習。」

評比投手隊友們守備能力，黃博多認為，大家都有很好腳步，但他笑著補充：「但羅戈絕對出局。」黃博多笑說，「羅瓜」守備不好，但他是很好的投手。

至於其他隊友，黃博多盛讚，只要滾地球打給隊友，他總是充滿信心，他特別提到明星游擊手江坤宇，「他有特別的能力。看他接球很舒服，好像什麼球對他來說都簡單。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中