中職》透露自己是響尾蛇隊史最後開轟投手 黃博多加碼爆料「羅瓜」守備不好

〔記者林宥辰／台中報導〕在中信兄弟官方頻道近期影片中，洋投黃博多賽前在內野協助練習，自己也接了不少球。黃博多分享自己的投球思維，認為投手完成投球動作後，自己也是內野手，因此守備也是重要一環。

練球過程中，黃博多透露：「2021年在響尾蛇隊，我是唯一開轟的投手，那天是個禮拜六，隔天週日是球季最後一天。2022年，國聯有了DH，因此響尾蛇隊史最後一位擊出全壘打的投手，就是我黃博多。」

黃博多曾是野手出身，大聯盟生涯在打擊區上樣本數雖不多，但表現不差，2021年他6打數3安打，包括他提及的那支生涯首轟暨唯一1轟，苦主是當時效力洛磯的資深投手格雷（Jon Gray）。

黃博多透露，在當投手前，他曾是三壘手，而他也很享受幫助隊友訓練，而內野腳步移動，對他而言也有幫助，幫助他在正式比賽保持好的腳步。

黃博多說：「投手投完球，就是內野手，就跟其他內野手一樣，有時候要接滾地球或飛球，所以需要練習。」

評比投手隊友們守備能力，黃博多認為，大家都有很好腳步，但他笑著補充：「但羅戈絕對出局。」黃博多笑說，「羅瓜」守備不好，但他是很好的投手。

至於其他隊友，黃博多盛讚，只要滾地球打給隊友，他總是充滿信心，他特別提到明星游擊手江坤宇，「他有特別的能力。看他接球很舒服，好像什麼球對他來說都簡單。」

