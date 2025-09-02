晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

斯威雅蒂直落二擊倒對手　輕鬆晉級美網女單8強

2025/09/02 04:45

〔中央社〕波蘭名將斯威雅蒂今天在美國網球公開賽女子單打第4輪賽事，以6比3、6比1直落二擊敗來自俄羅斯的大會第13種子亞歷山卓娃，順利挺進美網女單8強戰。

本屆美網大會第2種子斯威雅蒂（Iga Swiatek）僅耗時約1小時擊倒亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）後，她在今年的4大滿貫賽都至少闖進8強。

雙方從首盤開始就打得不分軒輊，比數來到3比3，斯威雅蒂則於第7局破發後，又連下2局而贏得首盤。

斯威雅蒂於第2盤乘勝追擊，一路壓制對手，最終輕鬆以6比1贏得第2盤而淘汰亞歷山卓娃。

雖然斯威雅蒂迄今奪下的6座大滿貫賽金盃中，有4座是在法國網球公開賽紅土球場所拿下，但今天的勝利證明她在各種場地依然打得游刃有餘。

現年24歲的斯威雅蒂賽後對自己表現感到滿意，她說道：「每個月的情況都不一樣，只要我在自己的比賽感覺不錯且心態良好，我就能應付任何場地。」

斯威雅蒂於美網女單8強戰的對手，會是美國好手阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）與巴西女將哈達德梅雅（Beatriz Haddad Maia）的勝方。（編譯：陳彥鈞）1140902

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中