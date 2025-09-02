晴時多雲

美網》現役女將第4人！前球后史薇泰克13度勇闖大滿貫8強

2025/09/02 06:50

前球后史薇泰克。（歐新社）前球后史薇泰克。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕前球后史薇泰克（Iga Swiatek）僅花64分鐘，就挾6：3、6：1輕取俄國13種子亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova），波蘭第2種子挺進2025年美國網球公開賽女單8強，也是職業生涯第13度大滿貫賽達標，榮膺現役女將第4人。

「我感覺完全進入自己的世界，達到最佳狀態。」手感發燙的史薇泰克表示，對於此役保持的「強度與專注」感到非常滿意，她打出21個致勝球、包括7記愛司，非受迫失誤僅13次，直落二輾壓出線，由於贏得太快，賽後甚至忙著拿手機連絡團隊，「如果可能的話，我請教練預定10分鐘的練習場時間。」史薇泰克6座大滿貫冠軍當中，包括2022年美網，這位昔日球后今夏谷底反彈，7月首奪溫布頓錦標賽草地金盃，又在WTA千分等級辛辛那提掄元，如今還把對戰亞歷山德拉改寫為5勝2負。

24歲的史薇泰克，已經13回打進大滿貫賽8強，現役球員中僅次於39次的美國老將大威廉絲（Venus Williams ）、18次的白俄羅斯名將阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）、14次的白俄羅斯現任球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）。

