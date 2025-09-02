美網》大坂直美再挫地主希望高芙 暌違4年重返大滿貫8強

大坂直美。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽女單熱戰，前世界球后大坂直美穩紮穩打，6：3、6：2再度擊敗地主希望高芙（Coco Gauff），已當媽媽的日美混血名將4連勝，暌違4年重返大滿貫女單8強。

「我有點敏感，但我不想哭。」現年27歲的大坂直美，4度破了失誤連連的高芙發球局，僅花64分鐘強勢出線，這也是她自2019年美網打哭當時年僅15歲的高芙後，再度在紐約成名地擊敗後起之秀。2023年生下愛女的大坂直美，也締造2021年澳洲公開賽奪冠以來，重返網壇的大滿貫單打最佳戰績，「說實話，我在這裡打得很開心。這是我最喜歡的球場，回到這裡意義重大。」大坂直美8強遭遇捷克11種子穆霍娃（Karolina Muchova）。

請繼續往下閱讀...

大坂直美職業生涯大滿貫4冠當中，包括2018、2020年美網兩度封后，如今再挫2023年美網新世代贏家高芙， 拚出東山再起行情，賽後她透露，上月蒙特婁3盤大逆轉俄國13種子薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）成為轉捩點，「從那時起，我就覺得一切皆有可能，你只需要保持微笑，勇敢去面對挑戰。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法