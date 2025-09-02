晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》大坂直美再挫地主希望高芙 暌違4年重返大滿貫8強

2025/09/02 06:53

大坂直美。（法新社）大坂直美。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽女單熱戰，前世界球后大坂直美穩紮穩打，6：3、6：2再度擊敗地主希望高芙（Coco Gauff），已當媽媽的日美混血名將4連勝，暌違4年重返大滿貫女單8強。

「我有點敏感，但我不想哭。」現年27歲的大坂直美，4度破了失誤連連的高芙發球局，僅花64分鐘強勢出線，這也是她自2019年美網打哭當時年僅15歲的高芙後，再度在紐約成名地擊敗後起之秀。2023年生下愛女的大坂直美，也締造2021年澳洲公開賽奪冠以來，重返網壇的大滿貫單打最佳戰績，「說實話，我在這裡打得很開心。這是我最喜歡的球場，回到這裡意義重大。」大坂直美8強遭遇捷克11種子穆霍娃（Karolina Muchova）。

大坂直美職業生涯大滿貫4冠當中，包括2018、2020年美網兩度封后，如今再挫2023年美網新世代贏家高芙， 拚出東山再起行情，賽後她透露，上月蒙特婁3盤大逆轉俄國13種子薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）成為轉捩點，「從那時起，我就覺得一切皆有可能，你只需要保持微笑，勇敢去面對挑戰。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中