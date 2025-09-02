晴時多雲

美網》阿里辛再爆冷力挫盧布列夫 3年來首闖大滿貫8強

2025/09/02 06:54

阿里辛。（歐新社）阿里辛。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕阿里辛（Felix Auger-Aliassime）再爆冷門，7：5、6：3、6：4擊敗俄國15種子盧布列夫（Andrey Rublev），加拿大25種子晉級2025年美國網球公開賽男單8強，下個對手為澳洲第8種子德米納爾（Alex de Minaur）。

「回到亞瑟艾許球場比賽，感覺比第一次更好。」2021年勇闖美網4強的阿里辛，揮別近來大滿貫賽低潮，尤其第3輪歷經4盤激戰後來居上，爆冷大逆轉德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），更讓冷靜沉著的他士氣大振，如今再現實力扳倒盧布列夫，25歲的阿里辛有感而發，「21歲時，我感覺自己還在不斷進步，也經歷一些挫折、傷病、信心的掙扎。然後第2次打進8強，感覺好多了，也更加值得，我享受在這裡的每一刻。」

阿里辛自2018年美網開始參戰，2020年勇闖4強而一戰成名，2022年底ATP世界男單排名一度攀升至職業生涯最佳第6，近年卻陷入瓶頸，不但連兩屆紐約法拉盛公園一戰出局，本季前三項大滿貫最多止於次輪，直到如今美網才重新奮起，並自2022年澳洲公開賽以來重返大滿貫8強。

