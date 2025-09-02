MLB》狂！鄧愷威5.1局飆8K好投摘生涯首次先發勝 追平陳偉殷7年前紀錄

鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美投手鄧愷威今天在號稱「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field）先發，他交出5.1局失2分好投、賞8次三振創大聯盟單場新高，巨人最後在客場以8比2擊敗墊底洛磯。鄧愷威收下本季第2勝、同時也是生涯首場先發勝投。

鄧愷威首局讓對手3上3下，第2局一開始先被敲二壘安打，鄧愷威先用三振抓到1個出局數，接著再被敲安，讓對手攻佔一、三壘。鄧愷威這時連賞2次三振，化解失分危機。第3局鄧愷威先送三振後，連續被敲2安，鄧愷威再展現K功，連送2次三振解危。

第4局鄧愷威單局被敲2安，2出局被對手攻佔一、二壘，鄧愷威再用三振化解危機。第5局鄧愷威一開始被敲安，他讓洛磯打者莫尼亞克（Mickey Moniak）敲雙殺打，再賞三振，形成另類3上3下。

不過，鄧愷威續投第6局，1出局後被敲一壘安、以及托瓦（Ezequiel Tovar）的二壘安打，讓洛磯1出局攻占二、三壘。這時鄧愷威被換下場，由佩格羅（Joel Peguero）接替投球。洛磯先靠滾地球護送1分，接著洛磯打者費南德茲（Yanquiel Fernández）敲二壘安打，讓鄧愷威再失1分自責分。

總計鄧愷威主投5.1局被敲9安，包含2支二壘安打，賞8次三振，失掉2分，摘本季第2勝，賽後防禦率為7.23。鄧愷威此戰最快丟到94.7英哩（約152.4公里），共投85球中，有36顆橫掃球、24顆四縫線速球、18顆曲球、7顆伸卡球。

鄧愷威成為自台灣時間2018年9月2日的前旅美好手陳偉殷之後，再度有台灣投手摘下先發勝。鄧愷威單場賞8次三振，追平自陳偉殷在台灣時間2018年9月22日面對賞8K的紀錄（當時7局無失分）。

巨人全場有11安，吉伯特（Drew Gilbert）單場4安，包含一發兩分砲。阿德梅斯（Willy Adames）有一發兩分彈，單場進帳3打點。德弗斯（Rafael Devers）有一發陽春砲。

洛磯先發投手多蘭德（Chase Dollander）主投5局失6分，吞本季第12敗。洛磯全場敲13安，但整場得點圈12支2。





5.1 IP | 9 H | 2 R | 0 BB | 8 K pic.twitter.com/06T5P6A373 — SFGiants （@SFGiants） September 1, 2025

