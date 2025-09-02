美網》吳芳嫺女雙16強止步 激戰3盤惜敗奧運金牌勁敵

吳芳嫺（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年美國網球公開賽女雙第3輪，台將吳芳嫺與匈牙利搭檔施托拉（Danny Stollar）歷經3盤激戰，終以1：6、6：2、3：6惜敗給去年巴黎奧運女雙金牌、義大利第2種子勁敵保莉妮（Jasmine Paolini）／艾拉妮（Sara Errani），「台匈聯軍」16強止步。

非種子吳芳嫺／施托拉在紐約法拉盛公園爆冷連闖兩關之後，面對名氣響亮的保莉妮／艾拉妮，開賽連遭破發形成0：3，雖然她們第4局聯手回破還擊，又被老經驗的種子對手再度雙破壓制，首盤在無力保發下拱手讓人。次盤吳芳嫺組合調整溝通重振旗鼓，不但第1局就突破取得領先，第7局又連得4分再破，強勢扳回一城。

請繼續往下閱讀...

戰線拉入決勝盤，「台匈聯軍」與強敵雙妮拉鋸至關鍵第6局發球失守，苦苦追趕不成，激戰1小時46分鐘吞敗。26歲的吳芳嫺，正是本屆台將職業好手的最後希望，雖然力拚3盤無緣女雙8強，仍締造個人美網最佳戰績，並繼前年溫布頓錦標賽和去年澳洲公開賽，第3度打進大滿貫16強；我國僅剩陳冠守在美網青少男雙還有賽事。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法