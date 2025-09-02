MLB》道奇好消息！ 火球男寇派克、南韓工具人金慧成傷癒歸隊

南韓工具人金慧成。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊今天休兵，但球隊做出人員異動，火球男寇派克（Michael Kopech）、南韓工具人金慧成，今天都從傷兵名單中歸隊。

寇派克今年受到傷勢影響，他在美國時間5月1日因右肩傷勢進15天傷兵名單，一度又轉至60天傷兵名單。寇派克在6月7日重返大聯盟，未料他在6月28日因右膝發炎進傷兵名單，接著7月9日轉至60天傷病名單。寇派克在小聯盟3A投7場復健賽，共投5.1局失7分，賞5次三振、丟9次保送。

請繼續往下閱讀...

現年29歲的寇派克本季在大聯盟出賽8場，共投7局賞8次三振，防禦率仍是0。寇派克去年待過白襪、季中來到道奇，整季出賽67場，拿到6勝8敗、防禦率3.46，有15次救援成功、9次中繼成功。

旅美首年的金慧成是在7月29日因左肩滑囊炎進10天傷病名單，他在3A復健賽5場比賽，交出打擊率3成24，貢獻3打點、跑回5分。

現年26歲的金慧成本季出賽58場，交出2轟、15分打點，打擊率3成04，跑出12次盜壘成功，整體攻擊指數（OPS）為0.744。

道奇從明天起將展開連6場的客場之旅，先後與海盜隊、金鶯隊進行3連戰。

火球男寇派克。（資料照，路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法