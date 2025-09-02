晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大都會強打索托滿貫砲+關鍵三壘安 6打點追平生涯單場最多

2025/09/02 08:23

大都會強打索托。（路透）大都會強打索托。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會強打索托（Juan Soto）今天擊出一發滿貫砲，單場進帳6分打點追平生涯單場最多，大都會最後在客場以10比8擊敗老虎。大都會中止近期2連敗，目前以74勝64敗居國聯東區第二，與國東龍頭費城人有6場勝差。大都會暫居國聯外卡第三的位置，與後方的紅人隊有4場勝差。

老虎隊首局靠瓊斯（Jahmai Jones）陽春砲先馳得點，大都會第2局靠捕手托倫斯（Luis Torrens）的二壘安打攻進2分。第3局培瑞茲（Wenceel Pérez）敲陽春砲幫助老虎隊以3比2超前。

索托4局上老虎隊41歲老將莫頓（Charlie Morton）一顆81.2英哩曲球，轟出右外野滿貫砲。這是索托本季第36轟，幫助大都會以6比3超前比數。老虎隊4局下靠麥金斯崔（Zach McKinstry）、瓊斯適時安追回2分，5局下大都會投手史坦內克（Ryne Stanek）發生暴投掉1分，雙方形成6比6平手。

第6局索托再當關鍵英雄，擊出帶有2分打點的三壘安打，接著尼莫（Brandon Nimmo）敲適時安，助大都會單局拿3分。第7局大都會再添1分，老虎打線第7局、第8局各拿1分，大都會當家守護神狄亞茲（Edwin Diaz）第9局關門守成、摘本季第25次救援成功。

索托單場2安6打點，包含一發滿貫砲，賽後打擊率為2成67，整體攻擊指數為0.856。索托自美國時間8月1日起至今，這段期間在壘上有人共26打數敲11安、其OPS高達1.446。

