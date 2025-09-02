MLB》國聯金手套金河成突轉戰勇士 填補薄弱的內野中線

金河成。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天在讓渡程序中撿走光芒韓籍游擊手金河成，填補球隊內野中線不佳的狀況。金河成能守游擊和二壘，曾是2023年國聯工具人金手套獎得主，預計美國時間週二加入勇士隊。

金河成去年8月底因右肩關節唇撕裂動刀，球季提前報銷，季後離開教士隊。金河成在今年1月底以2年2900萬美元（約新台幣8.7億元）合約加盟光芒隊。金河成直到美國時間7月4日才重返大聯盟。

請繼續往下閱讀...

金河成本季出賽24場，交出2轟、5分打點，打擊率2成14的成績，整體攻擊指數為0.611。金河成本季鎮守過游擊、二壘，都沒有發生守備失誤。

勇士隊今年在游擊位置的打擊表現不理想，其OPS僅0.525是全大聯盟最差。原本的游擊手阿西亞（Orlando Arcia）在5月下旬遭到指定讓渡（DFA），目前的游擊手艾倫（Nick Allen）在打擊方面陷入掙扎。

勇士隊三屆明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）本季出賽138場，交出13轟、61分打點，OPS為0.658是生涯最差。阿爾比斯在今年結束後，還有連續2年單季700萬美元薪水的球團選擇權。

金河成在因下背部發炎進10天傷病名單，預計近期歸隊。金河成本季剩下的薪水還有200萬美元，明年的1600萬美元是球員選擇權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法