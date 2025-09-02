晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》國聯金手套金河成突轉戰勇士 填補薄弱的內野中線

2025/09/02 08:55

金河成。（資料照，路透）金河成。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天在讓渡程序中撿走光芒韓籍游擊手金河成，填補球隊內野中線不佳的狀況。金河成能守游擊和二壘，曾是2023年國聯工具人金手套獎得主，預計美國時間週二加入勇士隊。

金河成去年8月底因右肩關節唇撕裂動刀，球季提前報銷，季後離開教士隊。金河成在今年1月底以2年2900萬美元（約新台幣8.7億元）合約加盟光芒隊。金河成直到美國時間7月4日才重返大聯盟。

金河成本季出賽24場，交出2轟、5分打點，打擊率2成14的成績，整體攻擊指數為0.611。金河成本季鎮守過游擊、二壘，都沒有發生守備失誤。

勇士隊今年在游擊位置的打擊表現不理想，其OPS僅0.525是全大聯盟最差。原本的游擊手阿西亞（Orlando Arcia）在5月下旬遭到指定讓渡（DFA），目前的游擊手艾倫（Nick Allen）在打擊方面陷入掙扎。

勇士隊三屆明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）本季出賽138場，交出13轟、61分打點，OPS為0.658是生涯最差。阿爾比斯在今年結束後，還有連續2年單季700萬美元薪水的球團選擇權。

金河成在因下背部發炎進10天傷病名單，預計近期歸隊。金河成本季剩下的薪水還有200萬美元，明年的1600萬美元是球員選擇權。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中