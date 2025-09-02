晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》製造17次揮空！ 鄧愷威8K好投獲巨人教頭讚「橡膠手臂」

2025/09/02 09:31

巨人台灣旅美投手鄧愷威。（路透）巨人台灣旅美投手鄧愷威。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美投手鄧愷威今天在號稱「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field）先發，他主投5.1局失2分、賞8次三振，幫助巨人在客場以8比2擊敗墊底洛磯。鄧愷威摘本季第2勝、同時也是生涯首場先發勝投。巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）讚賞鄧愷威的投球，更形容他有「橡膠手臂」。

鄧愷威今主投5.1局被敲9安，包含2支二壘安打，賞8次三振，失掉2分，摘本季第2勝，賽後防禦率為7.23。鄧愷威此戰最快丟到94.7英哩（約152.4公里），共投85球中，有36顆橫掃球、24顆四縫線速球、18顆曲球、7顆伸卡球。鄧愷威全場製造17次揮空，其中橫掃球佔12顆。

根據《舊金山紀事報》報導，梅爾文形容鄧愷威有「橡膠手臂」，並說：「隨著比賽進行，你可以看到他的信心增長。」

鄧愷威此戰多次化解壘上有人失分的危機，包含第2局1出局一、三壘有人危機，第3局1出局一、二壘有人危機，鄧愷威都用K功解危。鄧愷威受訪透過翻譯表示，「這讓我在壘上有人時投球更自在。」

鄧愷威前一次在大聯盟登板是在美國時間8月19日，當天碰上教士隊投3.1局失3分2分自責吞敗。鄧愷威本季在大聯盟出賽5場有4場先發，戰績2勝3敗、防禦率7.23，共投18.2局賞20次三振，丟9次保送、3次觸身球，被打擊率3成03，每局被上壘率為1.71。

