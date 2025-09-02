晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》打線超挺鄧愷威！ 巨人連15場開轟本季大聯盟首見

2025/09/02 09:23

巨人連15場開轟，寫下本季大聯盟最長紀錄。（法新社）巨人連15場開轟，寫下本季大聯盟最長紀錄。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美投手鄧愷威日前再度被升上大聯盟，今天迎來先發機會面對洛磯，最終5.1局好投奪下本季第2勝，而此戰隊友強大火力支援也成為贏球關鍵之一，團隊單場3轟，讓巨人連續開轟場次來到15場，是本季大聯盟最長紀錄。

巨人今天3轟分別由3位打者擊出，一局上明星強打德弗斯（Rafael Devers）率先轟出陽春砲，三局上吉伯特（Drew Gilbert）擊出2分砲，七局上阿德梅斯（Willy Adames）又補上一發2分砲，而這支全壘打也讓領先擴大至8比2，為比賽勝負定調。

今天團隊3轟後，巨人近期已經連續15場比賽開轟，是本季大聯盟最長紀錄，同時也是2001年以來，巨人打線首度寫下這項紀錄。

值得一提的是，德弗斯首局陽春砲的擊球速度達到114.5英里，是2015年有Statcast紀錄以來，巨人隊史最強勁的一發全壘打。

此戰鄧愷威主投5.1局被敲9支安打失掉2分，並且送出生涯新高8次三振，最終巨人8比2贏球，鄧愷威收下本季第2勝。

