晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》教士近8戰6敗、主力後援亞當突受重傷倒地 主帥坦言不樂觀

2025/09/02 10:14

教士隊後援投手亞當受傷倒地。（法新社）教士隊後援投手亞當受傷倒地。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士隊明星後援投手亞當（Jason Adam）今天在第7局投球後突然倒地不起，最後亞當在其他人的攙扶下，坐上場務車離開球場。教士最後在主場以3比4敗給金鶯。

亞當此戰是在第6局2出局後登板，一上來被敲安打，他用三振結束該半局。亞當續投第7局，1出局後被敲安，接著金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）敲內野滾地球形成內野安打，但這時亞當在投球後突然倒地，他也立即叫金鶯隊防護員上場、並抓住自己的左膝。

最後在其他人的攙扶下，亞當坐上場務車離開球場。根據《美聯社》報導，亞當當時被攝影鏡頭捕捉到說自己「感覺有東西斷了。」

教士隊後援投手亞當受傷。（路透）教士隊後援投手亞當受傷。（路透）

教士這時換當家終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）接替投球，金鶯1出局攻占一、二壘。蘇亞雷斯先用三振抓到一個出局後，但被金鶯打者畢佛斯（Dylan Beavers）敲關鍵超前安打攻進1分。教士打線後續無法再拿分，最終吞下敗仗。

亞當此戰後援0.2局被敲3安失1分吞敗。亞當本季出賽65場，戰績8勝4敗、防禦率僅1.93，有29次中繼成功，共投65.1局賞70次三振，被打擊率2成10，每局被上壘率（WHIP）為1.15。

教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）賽後表示，亞當的傷勢經診斷為四頭肌肌腱斷裂，會做進一步檢查，也坦言狀況「不太樂觀」。

教士近8戰6敗、目前戰績76勝62敗居國聯西區第二，與目前落後國聯西區龍頭道奇有2.5場勝差。教士隊仍暫居國聯外卡第二的位置。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中