MLB》教士近8戰6敗、主力後援亞當突受重傷倒地 主帥坦言不樂觀

教士隊後援投手亞當受傷倒地。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊明星後援投手亞當（Jason Adam）今天在第7局投球後突然倒地不起，最後亞當在其他人的攙扶下，坐上場務車離開球場。教士最後在主場以3比4敗給金鶯。

亞當此戰是在第6局2出局後登板，一上來被敲安打，他用三振結束該半局。亞當續投第7局，1出局後被敲安，接著金鶯明星游擊手韓德森（Gunnar Henderson）敲內野滾地球形成內野安打，但這時亞當在投球後突然倒地，他也立即叫金鶯隊防護員上場、並抓住自己的左膝。

最後在其他人的攙扶下，亞當坐上場務車離開球場。根據《美聯社》報導，亞當當時被攝影鏡頭捕捉到說自己「感覺有東西斷了。」

教士隊後援投手亞當受傷。（路透）

教士這時換當家終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）接替投球，金鶯1出局攻占一、二壘。蘇亞雷斯先用三振抓到一個出局後，但被金鶯打者畢佛斯（Dylan Beavers）敲關鍵超前安打攻進1分。教士打線後續無法再拿分，最終吞下敗仗。

亞當此戰後援0.2局被敲3安失1分吞敗。亞當本季出賽65場，戰績8勝4敗、防禦率僅1.93，有29次中繼成功，共投65.1局賞70次三振，被打擊率2成10，每局被上壘率（WHIP）為1.15。

教士隊總教練席爾特（Mike Shildt）賽後表示，亞當的傷勢經診斷為四頭肌肌腱斷裂，會做進一步檢查，也坦言狀況「不太樂觀」。

教士近8戰6敗、目前戰績76勝62敗居國聯西區第二，與目前落後國聯西區龍頭道奇有2.5場勝差。教士隊仍暫居國聯外卡第二的位置。

Padres all-star reliever Jason Adam had to be carted off the field after he collapsed with an apparent left leg injury



Hope he is ok pic.twitter.com/yn4Oo2J9X5 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） September 2, 2025

