MLB》飛行距離只有306英尺 紅襪史托瑞擊出史上「第二短」全壘打

史托瑞擊出一發飛行距離只有306英尺的全壘打。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天主場出戰守護者，最終以6比4贏下比賽，而比賽中史托瑞（Trevor Story）擊出了一發僅有306英尺的全壘打，成為本季「最短」全壘打，同時也是大聯盟史上飛行距離第二短的全壘打。

史托瑞在六局下擊出一支右外野「平凡」飛球，往芬威主場招牌的標竿Pesky Pole飛去，最終在裁判檢視重播下，判定這個飛球先擊中標竿，是一發陽春全壘打。

請繼續往下閱讀...

賽後史托瑞受訪表示，能擊出打在Pesky Pole上的全壘打是一件很酷的事情，同時印象是他生涯第一次打在Pesky Pole上，不過史托瑞也坦言感覺很奇怪，當下不確定是不是界外球，自己感覺應該是一支二壘安打，直到看了幾個重播畫面後，才確定是全壘打。

數據顯示史托瑞這發全壘打飛行距離僅有306英尺，大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是有紀錄以來飛行距離第二短的全壘打，同時也是本季飛行距離最短的全壘打，而史上「最短」全壘打則是302英尺，是2017年肯恩（Lorenzo Cain）所擊出，同樣也是打在Pesky Pole。

It's called the Pesky Pole for a reason!



Trevor Story lines this ball down the right field line for a home run! pic.twitter.com/4mZTytrbWx — MLB （@MLB） September 1, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法