晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

美網》球王辛納硬地大滿貫24連勝！8強首見義大利內戰

2025/09/02 10:09

球王辛納。（法新社）球王辛納。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球王辛納（Jannik Sinner）勢如破竹，6：1、6：1、6：1擊潰哈薩克23種子巴伯里克（Alexander Bublik），頭號種子衛冕者4連勝挺進2025年美國網球公開賽男單8強，將與同胞第10種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）上演「義大利內戰」。

「我非常、非常高興。」辛納在亞瑟艾許中央球場展現壓制性優勢，僅花1小時21分鐘橫掃前役歷經5盤大戰的巴伯里克，而且全場僅掉3局，也追平他今年5月底法國公開賽第3輪6：0、6：1、6：2解決捷克對手萊赫卡（Jiri Lehecka）的大勝，「我今年第一次在這裡夜間出賽，感謝大家到場和歡呼，這對我們球員來說是相當特別時刻。」 接下來大滿貫賽首見義國雙雄8強對決，辛納過往對戰穆塞蒂挾2勝0負居於上風。

辛納自去年澳洲公開賽起迄今，已在硬地大滿貫連贏24場，這位「三巨頭」接班人期許挑戰成為2008年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）以來，第一位衛冕美網男單冠軍的球星。8月16日剛滿24歲的辛納，也是自2008年 22歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，單一賽季大滿貫24勝的最年輕男子球星。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中