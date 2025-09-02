美網》球王辛納硬地大滿貫24連勝！8強首見義大利內戰

球王辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕球王辛納（Jannik Sinner）勢如破竹，6：1、6：1、6：1擊潰哈薩克23種子巴伯里克（Alexander Bublik），頭號種子衛冕者4連勝挺進2025年美國網球公開賽男單8強，將與同胞第10種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）上演「義大利內戰」。

「我非常、非常高興。」辛納在亞瑟艾許中央球場展現壓制性優勢，僅花1小時21分鐘橫掃前役歷經5盤大戰的巴伯里克，而且全場僅掉3局，也追平他今年5月底法國公開賽第3輪6：0、6：1、6：2解決捷克對手萊赫卡（Jiri Lehecka）的大勝，「我今年第一次在這裡夜間出賽，感謝大家到場和歡呼，這對我們球員來說是相當特別時刻。」 接下來大滿貫賽首見義國雙雄8強對決，辛納過往對戰穆塞蒂挾2勝0負居於上風。

辛納自去年澳洲公開賽起迄今，已在硬地大滿貫連贏24場，這位「三巨頭」接班人期許挑戰成為2008年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）以來，第一位衛冕美網男單冠軍的球星。8月16日剛滿24歲的辛納，也是自2008年 22歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）之後，單一賽季大滿貫24勝的最年輕男子球星。

