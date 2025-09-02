MLB》牛棚主力米勒手肘不適 全大聯盟戰績最佳的釀酒人遇傷兵潮

米勒。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕全大聯盟戰績最佳的釀酒人如今遇到傷兵問題，季中來到釀酒人的明星後援米勒（Shelby Miller），他在投球時感到手肘不適退場，釀酒人最後在主場以8比10敗給國聯東區龍頭費城人。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）表示，「他感覺手肘有東西斷了。」並補充米勒將接受進一步的檢查。

米勒此戰在8局上登板，一上場連續被敲2安，包含費城人打者貝德（Harrison Bader）敲二壘安打失1分，這時米勒突然手肘出現不適緊急退場。接替投球的釀酒人札斯崔斯尼（Rob Zastryzny），一上來丟保送，雖然製造一次雙殺，但費城人史多特（Bryson Stott）敲二壘安打拿1分，費城人單局得2分、以8比6超前比數。

釀酒人8局下靠柯林斯（Isaac Collins）關鍵安打攻進2分追平，9局上費城人馬許（Brandon Marsh）、貝德適時安攻進2分再度要回領先，9局下費城終結者杜蘭（Jhoan Duran）後援1局無失分關門守成，讓釀酒人近6戰吞4敗。

釀酒人在今年交易大限前，透過交易從響尾蛇換來米勒。這位34歲右投為釀酒人出賽11場，拿到1勝、防禦率是偏高的5.59，共投9.2局，有1次中繼成功。而米勒本季為響尾蛇出賽37場，戰績3勝3敗、防禦率1.98，有10次救援成功、8次中繼成功，米勒在轉隊後的表現有不小的落差。

米勒整季出賽48場，防禦率為2.74，今年在美國時間7月7日因右前臂拉傷缺陣約一個月，直到8月8日才歸隊。

目前釀酒人牛棚群有多名傷兵，包含終結者梅吉爾（Trevor Megill）右屈肌拉傷，左投霍爾（DL Hall）和右投G.安德森（Grant Anderson）都因傷缺陣。釀酒人今天一度以5比1領先，卻因牛棚失守而輸球。

釀酒人目前戰績85勝54敗高居國聯中區龍頭、同時也獨居大聯盟最佳，但釀酒人近18天只打出9勝10敗的成績，，領先國聯中區第二的小熊有5.5場。

