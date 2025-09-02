MLB》連15年飆160公里！37歲查普曼寫生涯年 紅襪教頭指關鍵是減重

紅襪古巴火球男查普曼。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪37歲古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）日前與球團達成1年1330萬美元的合約續留，還包含2027年的雙方共同選擇權。查普曼今天受訪表示，「我們在這裡的化學反應是獨特的，我們在場內外都非常團結，而教練團和防護員們也讓我更容易做出留在這裡的決定。」

查普曼本季以1075萬美元合約加盟紅襪，這位37歲老將在球員生涯後期投出生涯年。查普曼今年出賽59場交出4勝2敗、防禦率僅1，有28次救援成功、4次中繼成功，共投54局賞77次三振，被打擊率僅1成15，每局被上壘率（WHIP）為0.65。

今年查普曼的伸卡球均速為99.5英哩（約160.1公里），其被打擊率僅1成03；查普曼的四縫線速球均速為98.4英哩（約158.3公里），其被打擊率為1成38。

查普曼今年季後如果選擇投入自由市場成為自由球員，有望獲得更多金錢，「是阿，當然你會考慮這事，但我想待在這裡，而我們開始展開談話。」查普曼說道。

「他今年的表現絕對是史詩級的。」紅襪首席棒球事務官布瑞斯洛（Craig Breslow）表示，「雖然沒人能夠逃過年齡增長，但如果要想一位可能撐過去的人，你會想到像Chappy這樣保持極佳身體狀態的人。我今天早上9點到球場時，他已經在重訓室了。」

「我想這就是人們會問的：『這傢伙怎麼能連15年都丟出100英哩的球，並且持續一個接一個成功的賽季？』」布瑞斯洛說，「所以當你考慮押注某人在職業生涯後期仍取得成功時，你會看看他們是如何保持體態和準備。」

根據紅襪隊官網指出，查普曼今年第一顆好球率高達70.2％，遠優於2017年62.5％的先前最佳紀錄。查普曼本季整體好球率69.8％也是個人職業生涯最佳。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）指出，「他在休賽季做一些調整，他減重，不是因為他胖，而是希望變得更敏捷、更有靈活性，而他也成功做到這點。他能夠一次又一次、持續不斷地重複相同的投球動作，這對他很有幫助。」

Make that 16 straight scoreless and hitless appearances for Aroldis Chapman.



That's 46 straight hitless batters.



Now rocking a 1.00 ERA on the season. pic.twitter.com/sWcEZfFKYD — Tyler Milliken （@tylermilliken_） September 1, 2025

