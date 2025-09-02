美網》45歲大威還能打！擊敗中國張帥種子組合闖女雙8強

大威廉絲。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「高齡」45歲的大威廉絲（Venus Williams），2025年美國網球公開賽之旅尚未結束，這位後勁十足的地主老將已經3連勝，大爆冷門晉級女雙8強。

大威廉絲本屆美網獲得外卡三線出擊，儘管單打、混雙都未能開胡，女雙她與加拿大後生晚輩費南德茲（Leylah Fernandez）首度組軍，年紀相差23歲的老少配連闖三關、淘汰兩組種子勁敵，包括此役僅花74分鐘速戰速決，6：3、6：4擊敗12種子中國張帥／俄國亞歷山德拉（Ekaterina Alexandrova），左右開弓的大威組合8強即將挑戰頭號種子捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），能否再創驚奇備受各界矚目。

大威職業生涯大滿貫女單7冠當中，包括兩度美網主場封后，她與退休的妹妹小威（Serena Williams）還曾贏得14座大滿貫女雙金盃，其中1999年、2009年就在紐約法拉盛公園拿下，這也是大威自2016年以來再闖大滿貫女雙8強。至於2021年美網女單亞軍的費南德茲，出生於2002年，這已經是大威四大賽女雙首度掄元的3年之後。

