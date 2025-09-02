晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》自律「詹皇」給啟發 東契奇下決心減肥

2025/09/02 11:17

詹姆斯（左）自律的體態管理，激發東契奇（右）瘦身決心。（資料照，法新社）詹姆斯（左）自律的體態管理，激發東契奇（右）瘦身決心。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人球星東契奇（Luka Doncic）今夏瘦身有成，並帶著全新體態出戰歐錦賽，至於為何會在休賽季下定決心瘦身？球隊助理教練Greg St. Jean認為，東契奇是受到「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的自律所啟發。

湖人隊助理教練、同時也是斯洛維尼亞男籃教練團之一的Greg St. Jean接受歐洲媒體《BasketNews》採訪，表示他認為東契奇會下定決心瘦身，詹姆斯自律的體態管理一定對他有所啟發，Greg St. Jean以教練團比喻，說如果身為一個教練身處在一個好的教練團裡面，那他一定會受到激勵增進自己的功力。

「我想東契奇會從他身邊的好球員身上學到一些東西。」Greg St. Jean說，詹姆斯是東契奇敬佩的人，他們同隊一定會啟發到東契奇，當然這樣的啟發不會只是單向的，詹姆斯也會從東契奇身上看到一些東西。

東契奇今年休賽季約瘦了14公斤，並且在生活習慣、飲食上做出改變，同時他也在暑假與湖人簽下3年總值1.65億美元的延長合約。

