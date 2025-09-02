晴時多雲

美網》當場搶走小男孩紀念帽 波蘭CEO本人道歉了

2025/09/02 12:27

波蘭「Drogbruk」執行長斯澤雷克（黑衣男）在美網公開賽上，當眾搶奪選手送給小球迷的球帽，並塞進妻子的包包內，誇張行徑引發熱議。（擷取自社群平台「X」，本報合成）波蘭「Drogbruk」執行長斯澤雷克（黑衣男）在美網公開賽上，當眾搶奪選手送給小球迷的球帽，並塞進妻子的包包內，誇張行徑引發熱議。（擷取自社群平台「X」，本報合成）

林子翔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國網球公開賽場邊29日出現一幕爭議畫面，波蘭好手馬赫扎克（Kamil Majchrzak）賽後將帽子送給小男孩留念，卻被一旁大人伸手搶走，掀起外界譁然。事後，搶帽男子身分被起底是波蘭鋪路龍頭企業「Drogbruk」執行長斯澤雷克（Piotr Szczerek）。在事件延燒多日後，他昨（1）日終於出面公開致歉，坦言「犯了一個嚴重錯誤」。

斯澤雷克（Piotr Szczerek）在臉書發文，向小男孩、其家人、球迷與馬赫扎克致歉，承認自己欠缺判斷力，行為不當且令人失望。他解釋，當時誤以為球員是將帽子交給自己，讓他轉交給在場的兒子們，但不論如何誤解，「我的舉動確實傷害了小球迷」。他表示，帽子已歸還給原本的男孩，並親自向家屬道歉。

針對外界流傳的聲明，斯澤雷克澄清，無論是他本人、妻子或兒子，都未曾在社群媒體發表任何評論，也未委託律師事務所，網路上相關貼文皆為不實訊息。

他強調，多年來自己與妻子長期支持兒少運動，但這次爭議讓他深刻體會到，「一瞬間的疏忽，就可能摧毀多年努力累積的信任」。斯澤雷克形容這是一場「痛苦卻必要的謙卑教訓」，承諾今後會更積極投入青少年公益及反對仇恨暴力的行動，以彌補外界失望。

