NBA》被激勵了！「歐洲金童」東契奇變瘦和詹姆斯有關

東契奇。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）在休季期間瘦身有成，近期帶領斯洛維尼亞出征歐錦賽也打出不俗表現，助理教練聖讓（Greg St. Jean）透露，他會積極管理體態，可能是受到詹姆斯（LeBron James）的激勵。

東契奇在今年季中遭獨行俠送到湖人，當時引發外界譁然，雖然有人質疑東契奇不一定能和詹姆斯打出好的化學效應，但也有人認為，或許和詹姆斯一起打球，能讓東契奇成為更好的球員。針對這樣的說法，湖人助教聖讓說：「當你身邊都是優秀的球員，你會情不自禁地受到激勵，不斷提升自己的球技。 」

「我覺得東契奇從他身邊的每一位偉大球員身上都學到了一些東西，而且我知道他一直很崇拜詹姆斯，所以我認為這兩人一起有很明顯激勵的作用。」聖讓形容，「就像是鐵磨鐵，可以磨出耀眼的鋒芒。」他也透露，詹皇至今依舊相當自律，他早上5點起來訓練，不斷地鍛鍊自己，大家都期待新的賽季。

東契奇近期在歐錦賽都有不俗表現，他在小組賽前兩戰分別飆出34、39分，同時達成他在國家隊生涯1000分里程碑，昨面對比利時，他繳出26分大三元，成為1995年以來第4位在歐錦賽完成大三元的球員，證明自己身手。

