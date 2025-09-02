晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》閃隊友弄傷自己！ 響尾蛇明星野手小古利爾被醫護車送出場

2025/09/02 12:06

小古利爾受傷退場。（法新社）小古利爾受傷退場。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今天主場出戰遊騎兵，最終在延長賽以5比7輸掉比賽，而比賽中明星外野手小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）也在一次守備中為了閃避隊友，因傷提前退場。

事情發生在六局上，響尾蛇中外野手亞歷山大（Blaze Alexander）美技接殺沒收了一支安打，結束了這個半局，不過同時衝過來的小古利爾卻因為要閃避亞歷山大，因而弄傷了自己的右腳。

受傷後小古利爾倒地不起，最終在醫護人員幫助下，坐上場內的醫護車才得以離場。

本季首次站中外野的亞歷山大賽後受訪，坦言當下只想著完成接殺，並且透露沒有與小古利爾碰撞，完全沒注意到發生什麼事情，後來才發現小古利爾受傷倒地，亞歷山大也說，小古利爾是球隊的領袖之一，希望他的傷勢沒有大礙。

