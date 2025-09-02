晴時多雲

體育 籃球 其它

東超》領航猿開幕戰對決琉球國王 一張票450元可看兩場

2025/09/02 12:25

東超開幕戰售票資訊。（桃園領航猿提供）東超開幕戰售票資訊。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園璞園領航猿將於10月8日展開東亞超級聯賽（EASL）開幕戰，攜手富邦勇士挑戰日本強權，於台北和平籃球館分別迎戰日本B聯盟的琉球黃金國王、宇都宮皇者。開幕戰門票將在9月5日中午12點正式開賣，一日兩戰同時也可以一票兩看，讓球迷朋友享受活力滿滿的籃球盛宴。

領航猿將再次迎戰B.LEAGUE天皇盃冠軍琉球黃金國王，雙方曾於上個賽季東超四強賽交手，當時在當家球星盧峻翔全場24分率領下，搭配洋將伯朗（Alec Brown）投進鎖定勝局的關鍵三分球，終場以71：64擊敗國王。

本季兩隊在小組賽搶先碰頭，雙方主戰陣容與上個賽季相差不遠，由領航猿主力洋將伯朗（Alec Brown）、葛拉漢（Treveon Graham）領軍，力抗國王禁區雙塔庫利（Jack Cooley）與歸化球員柯克（Alex Kirk），後場由「神奇小白」白曜誠二度對決琉球明星後衛岸本隆一；甫拿下2024-25賽季B.LEAGUE新人王的脇真大，今年曾代表日本國家隊來臺參加瓊斯盃，為琉球陣中看板球員之一，對位領航猿當家球星盧峻翔也將成賽事一大看點。

總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示，能夠再次與這支日本頂尖強權交手，對領航猿這支年輕球隊來說，是很好的學習機會，這次回到台灣主場作戰，與上次是完全不同的體驗，期待能夠在主場球迷面前打出一場精彩的戰役。

開幕戰觀眾席將分為場邊席、應援席以及動次席，票價由4500元到450元不等，不到500元就能欣賞兩場激烈對戰；此外，開幕戰也祭出市民同享、軍警消醫護人員及學生購票等專案，凡戶籍地址設籍於台北市、桃園市者，或是軍警消醫護人員、學生等身份，至現場出示相關證明文件，即可享有限定區域（應援席C203、C207、C211、C212、C216、C217）票價5折優惠，每張證件可購買兩張優惠票，本優惠僅供現場購票。

販售時間將於9月5日中午12點正式開賣，於「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票APP」以及「全台7-11 ibon機台」全面開賣，每筆訂單限購四張，詳細購票資訊可至領航猿官方粉絲專頁查詢。

東超開幕戰賽程時間：

18:30 台北富邦勇士vs. 日本宇都宮皇者

20:30 桃園璞園領航猿 vs. 日本琉球黃金國王

