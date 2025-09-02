晴時多雲

東超》勇士開幕戰對決宇都宮皇者 莫巴耶首度在東超亮相

2025/09/02 12:27

富邦勇士莫巴耶。（資料照，記者王藝菘攝）富邦勇士莫巴耶。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北富邦勇士籃球隊相隔一季重返東亞超級聯賽（EASL），本季東超將在10月8日於台北和平籃球館展開開幕戰，而今年東超開幕戰就有新創舉，首日由台北富邦勇士、桃園璞園領航猿兩支台灣球隊，在和平館分別迎戰日本B聯盟的兩支強權宇都宮皇者、琉球黃金國王。開幕戰門票將在9月5日中午12點正式開賣，一日兩戰同時也一票兩看，讓球迷朋友享受滿滿的籃球盛宴。

此役勇士將以全新陣容出賽，將有多位「新同學」在本場比賽首次披上勇士戰袍亮相，包含鳳還巢的「酷帥高冷」曾祥鈞，以及新洋將古德溫（Archie Goodwin）、華裔新星林俊佑（Spencer Lin）等好手，都有機會在此役輪番上陣，而歷經瓊斯盃國家隊洗禮的周桂羽、陳又瑋，也將帶著更成熟的球技，回到勇士貢獻，另外，開幕戰也將會是外籍生莫巴耶首次參戰東超賽事，將與其他亞洲球隊擦出什麼樣的火花，令人期待。

勇士強碰上賽季B聯盟冠軍宇都宮皇者的開幕首戰，將在10月8日晚間6點30分開打，領航猿與上賽季B聯盟亞軍日本琉球黃金國王的比賽，則會於晚間8點30分接續開戰，開幕戰觀眾席將分為場邊席、應援席以及動次席，票價由4500元到450元不等，不到500元就能欣賞到兩場激烈對戰。

另外，開幕戰也祭出市民同享、軍警消醫護人員及學生購票等專案，凡戶籍地址設籍於台北市、桃園市者，或是軍警消醫護人員、學生等身份，至現場出示相關證明文件，即可享有限定區域（應援席C203、C207、C211、C212、C216、C217）票價5折優惠，每張證件可購買兩張優惠票，本優惠僅供現場購票，詳細優惠資訊可至勇士粉絲專頁查詢。

販售時間將於9月5日中午12點，於「台北富邦勇士售票網」、「富邦勇士售票APP」以及「全台7-11 ibon機台」全面開賣，每筆訂單限購四張。重返東超的富邦勇士，期待10月8日再次與各位勇士鐵粉們在和平館相見。

