MLB》菊池雄星失5分、連2年單季至少10敗 旅美生涯千K里程碑M1

2025/09/02 13:23

菊池雄星。（路透）菊池雄星。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍投手菊池雄星今天在客場面對前東家太空人，菊池雄星主投5.2局失5分，天使隊終場以3比8輸球。菊池雄星吞近期先發3連敗，這是他連兩年單季至少10敗。太空人中止2連敗，仍以76勝62敗居美聯西區龍頭。

菊池雄星除了首局外，從第2局起至第6局都有掉分，2局下菊池被太空人打者烏里耶斯（Ramón Urías）敲陽春砲失掉1分。第3局太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）敲帶有1分打的二壘安打，讓菊池再失分。

天使隊4局上靠內托（Zach Neto）陽春彈、阿德爾（Jo Adell）超前兩分砲，為天使隊取得3比2領先。但4局下烏里耶斯又擊出適時安打追平，太空人球星柯瑞亞（Carlos Correa）5局下敲超前安打，天使陷入3比4落後。

菊池雄星續投第6局，先抓到2個出局數後，菊池被敲一壘安後就被換下場。接替投球的希爾賽（Chase Silseth）被太空人打者潘尼亞（Jeremy Peña）敲二壘安打再拿1分。艾圖維第8局敲兩分砲在內，太空人單局再拿3分奠定勝基。

菊池雄星。（法新社）菊池雄星。（法新社）

總計菊池雄星主投5.2局用97球，被敲8安包含1轟，失掉5分都是自責，賞6次三振，丟2次四壞、1次觸身球，此戰最快丟到97.7英哩（約157.2公里）。菊池雄星本季先發29場，戰績6勝10敗，賽後防禦率維3.83。

旅美7年的菊池雄星，單季最多敗是2019年水手隊新人時期的11敗。而距離賽季結束還有近1個月的時間，菊池雄星的敗場數有可能寫生涯單季最多。

菊池雄星生涯在大聯盟出賽195場中有183場先發，累積47勝57敗、平均防禦率4.45，累積三振數999K，只差1次三振就能達成千K里程碑。

