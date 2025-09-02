MLB》鄧愷威製造17次揮空成單日第2高 在「打者天堂」繳好投讓外媒讚賞

鄧愷威。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人台灣旅美投手鄧愷威今天在號稱「打者天堂」的庫爾斯球場（Coors Field）登板先發，他主投5.1局失2分、賞8次三振，幫助巨人在客場以8比2擊敗墊底洛磯。鄧愷威摘本季第2勝、同時也是生涯首場先發勝投。鄧愷威單場製造17次揮空是大聯盟今日13場比賽中第二高。

鄧愷威今主投5.1局被敲9安，包含2支二壘安打，賞8次三振、沒有任何保送，失掉2分，摘本季第2勝，賽後防禦率為7.23。鄧愷威此戰最快丟到94.7英哩（約152.4公里），共投85球中，有36顆橫掃球、24顆四縫線速球、18顆曲球、7顆伸卡球。

請繼續往下閱讀...

鄧愷威全場製造17次揮空，其中橫掃球佔12顆，這顆武器球今天的平均轉速為2811轉，最高有2966轉，均速為84.4英哩（約135.9公里）。

數據網站《Baseball Savant》顯示，教士投手席斯（Dylan Cease）單場製造18次揮空，是今日全部13場比賽中最多，但席斯今面對金鶯，僅投4局用91球失2分、賞7次三振和3次四死球就退場。

紅人火球男格林（Hunter Greene）今面對藍鳥，交出6.1局失1分、賞7次三振和丟1次保送，無關勝敗。格林全場製造15次揮空是今日第三多。

《Fansided》巨人寫手楊恩（Jeff Young）在社群媒體X上指出，雖然鄧愷威最終多了2分自責分，但他為巨人隊在庫爾斯球場提供一場急需的優質好投。

巨人隊贏球收2連勝，目前69勝69敗、勝率重返五成。近10戰8勝的巨人，距離國聯外卡第三的大都會有5場勝差，仍有機會力拚季後賽席次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法