MLB》2好球照樣偷點成內野安！「PCA」阿姆斯壯創本季首見場景

〔體育中心／綜合報導〕近期陷入低迷的小熊球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今天在第6局2出局偷點成內野安打，開啟球隊反攻氣勢。小熊最後在延長賽10局以7比6逆轉擊敗勇士。

小熊隊前5局打完以2比6落後，6局下2出局小熊攻占一壘，阿姆斯壯在2好球時突然擺短棒偷點，把球點至三壘方向形成內野安打。根據小熊隊官網報導，這是本季第1次出現在2好球的短打形成安打。下一棒的小熊球星史萬森（Dansby Swanson）敲帶有2分打點的二壘安打，追至2分差。8局下小熊捕手凱利（Carson Kelly）敲兩分砲追平小熊10局下靠凱利的再見安打贏球。

對於阿姆斯壯的「偷點」，勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）坦言，「2好球，2出局，我沒想到他會這樣做。」；而勇士總教練史尼克（Brian Snitker）也說，2好0壞敢短打，「那是很有膽識的PLAY，而且做到了。」

阿姆斯壯此戰4打數1安就是偷點形成內野安打，本季出賽135場，交出28轟、83分打點，打擊率2成50。不過，阿姆斯壯在8月份只交出單月1成60的打擊率。

Pete Crow-Armstrong just laid down the first 2-strike bunt single of the MLB season.



The gamble immediately paid off when Dansby Swanson followed with a 2-run double.



pic.twitter.com/1els75JA3Z — The Wrigley Wire （@TheWrigleyWire） September 1, 2025

